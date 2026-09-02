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Боклукчийски камион и трамвай се сблъскаха в София

02 септември 2026, 11:57 часа 688 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Боклукчийски камион и трамвай се сблъскаха в София

Боклукчийски камион и трамвай са се сблъскали тази сутрин на столичния бул. "Шипченски проход". Инцидентът е станал на кръстовището с ул. "Христо Чернопеев".

На място са изпратени екипи на полицията, Спешна помощ и пожарната. Предстои да бъдат изяснени причините и обстоятелствата около катастрофата.

По информация на очевидци камионът е предприел забранен завой на кръстовището. Още: Възрастен шофьор се блъсна челно в товарен автомобил

По първоначални данни при сблъсъка няма пострадали.

Заради инцидента движението на трамваите в участъка е временно преустановено, съобщиха от Столичния инспекторат.

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Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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