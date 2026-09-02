Кинаджии алармират: България може да загуби Киноцентър "Бояна"

Представители на "Алианс на независимите продуценти" и Сдружение "Независим културен сектор" алармират за възможността с изтичането на приватизационния договор за Киноцентър "Бояна" инвеститорът да разпродаде земята и българската киноиндустрия да загуби този ценен актив. По думите им бъдещето на територията и сградния фонд ще остане изцяло в частните собственици (Ню Бояна филм АД) след 17 ноември 2026 г. когато изтича 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите.

По този повод се организира протест на 7 септември 2026 г. от 11:00 ч. пред Киноцентъра, а на 8 септември 2026 г. от 10:00 ч. в Националния пресклуб на БТА в София ще се проведе пресконференция, посветена на бъдещето на Киноцентър "Бояна" и необходимостта от спешни действия за защита на ключовата инфраструктура на българската филмова индустрия.

Писмо до президента

По думите на организаторите на протеста, които са създали и подписка, на 18 август 2026 г. до президента на Република България и министър-председателя е било внесено отворено писмо, с което представители на сектора настояват държавата да предприеме неотложни действия за защита на националния интерес и за запазване на Киноцентър "Бояна" като инфраструктура за филмово производство. До този момент обаче са получили отговор само от Агенция за публичните предприятия и контрол.

Директорът на Nu Boyana Ярив Лернер, снимка: Yariv Lerner/Facebook

В този отговор се твърди, че условията на приватизационния договор са изпълнени, но не става ясно как е установено това. "Особено съмнение будят фактите, че "Ню Бояна филм" АД е трябвало през последните 20 години да произвежда определени минути българско кино включително анимация, както и да инвестира конкретна сума пари в студиото, което не е ясно дали се е случило и как е установено", казват кинаджиите и добавят, че в писмото са посочени и други конкретни обстоятелства, които според тях дават основание за незабавна и пълна проверка от експерти на изпълнението на договора и за установяване дали съществуват основания държавата да упражни правата си по него.

От Actualno.com припомняме, че сделката за Киноцентър "Бояна", сключена преди 20 години, представлява покупка и реално държавата няма какво да направи, за да предотврати евентуални намерения на Ярив Лернер да продаде имота и сградите върху него. През 2025 г. Лернер заяви, че няма намерения да продава Киноцентъра.

През 2006 г. Киноцентър "Бояна" е продаден за 6,35 млн. евро. Ако държавата реши да вземе някакви законни мерки за запазването на Киноцентъра, тя би могла да направи стъпки за откупуването му на в пъти по-висока цена.

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Какво е значението на Киноцентър "Бояна"

Значението на Киноцентър "Бояна" обаче не може да бъде сведено единствено до неговата материална инфраструктура – павилиони, декори, ателиета, техника и терени, пишат от "Алианс на независимите продуценти" и Сдружение "Независим културен сектор". "В продължение на повече от шест десетилетия това място е естествено средище на българското кино – пространство, в което са работили и са се срещали поколения режисьори, оператори, актьори, художници, сценографи, костюмографи, технически екипи и десетки други филмови професии", се казва още в писмо, разпространено до медиите. По думите им "тук е натрупана не само материална база, а професионална памет, приемственост и култура на съвместна работа, които не могат да бъдат преместени или възстановени. Киноцентърът е едновременно производствена среда и историческо място – част от биографията на българското кино и от идентичността на неговата професионална общност". Според работещите във филмовия сектор унищожаването или трайната промяна на предназначението на Киноцентъра би означавало не просто загуба на инфраструктура, а прекъсване на връзката между миналото, настоящето и бъдещето на българската киноиндустрия.

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В писмото се казва още, че особена спешност на въпроса придава обстоятелството, че през 2026 г. изтичат срокове по част от договорните ограничения за следприватизационен контрол. Затова в писмото се настоява компетентните държавни институции да предприемат действия преди изтичането на съответните срокове или настъпването на необратими промени.

Сред поставените въпроси са необходимостта от:

цялостна проверка на изпълнението на приватизационния договор

проверка на разпорежданията с недвижими имоти

анализ на изпълнението на задълженията за запазване на кинодейността

предприемане на устройствени и културно-исторически мерки за дългосрочното запазване на киноцентъра.

Вносителите настояват за пълен, независим и публично проследим одит на изпълнението на всички задължения по договора за приватизация за целия период на неговото действие, който да не се ограничава до формален преглед на отчетите, изготвяни през годините от самия приватизатор, а да извърши реална проверка на тяхната достоверност, на фактическото изпълнение на поетите ангажименти и на съответствието между декларираното и действително извършеното.

Одитът следва да бъде проведен от независим мултидисциплинарен екип от експерти по финанси, право, кино и филмово производство, недвижими имоти и техническа оценка, които нямат настоящи или минали зависимости или договорни отношения с приватизатора или с органите, приемали неговите отчети.

По време на пресконференцията на 8 септевмри ще бъдат представени информация и документи, с които разполагат инициаторите, поставените пред държавните институции въпроси и искания, ще бъдат разгледани потенциалните рискове за територията и инфраструктурата на Киноцентър "Бояна", какви биха били възможните действия на държавата за защита на обществения интерес и запазване на територията за филмово производство и какви ще са следващите действия на професионалната общност при липса на институционална реакция.