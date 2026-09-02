Църковен празник на 3 септември: Направете това, носи щастие и късмет цяла година

В православния календар 3 септември е празникът, посветен на свети свещеномъченик Антим, епископ Никомедийски и свети преподобни Теоктист. Ето какво трябва и какво не трябва да се прави на този църковен празник.

Църковен празник на 3 септември - традиции, обичаи и забрани

Свети Антим е роден в Никомедия (днешен Измит, Турция) през III век. От младостта си се отличавал с благочестие и непоклатим морал. По-късно става епископ Никомедийски. По време на преследването на християните, започнало по време на управлението на император Диоклециан, Антим активно подкрепял паството си, като му изпраща писмал с наставления и утеха. Едно от тези писма е предадено на император Максимиан, което води до арестуването на светеца.

След ареста Антим е разпитван и от него е поискано да се отрече от християнската си вяра. Той отказва да се отрече от вярата си и е осъден на смърт. Свети Антим е обезглавен през 303 г.

На 3 септември църквата почита и Свети преподобни Теоктист. Той е роден в град Хиераполис (днешна Турция). От ранна възраст той се стреми към духовност. Напускайки дома на родителите си, той пътува до Йерусалим. Там се установява в Лавра Паран, разположена на около шест мили от града. Намира килия в манастира, където се посвещава на молитва и борба срещу изкушенията. По-късно към него се присъединява свети Евтимий Велики и заедно те споделят общ монашески живот, подкрепяйки се взаимно в духовните си борби.

Свети Теоктист бил предан ученик на Свети Евтимий Велики. Те прекарвали време заедно в молитва, пост и други монашески практики. Съжителството им в служене на Бога става пример за други монаси и мнозина идвали при тях, търсейки духовно напътствие. С времето Свети Теоктист бил назначен за игумен на Лаврата на Свети Евтимий.

Под ръководството на свети Теоктист, лаврата на свети Евтимий започнала да процъфтява. Той се заел с организацията на монашеския живот, основал нови килии и насърчавал духовното развитие на братята си. Неговото мъдро ръководство и благочестив живот оставят дълбок отпечатък върху историята на християнското монашество.

Свети Теоктист починал на 3 септември 467 г. в Юдейската пустиня.

Вярва се, че на ако 3 септември времето е слънчево, ще се задържи топло още четири дни. Южният вятър означава топло време. Ако има много жълъди, това вещае, че ще има много сняг по Коледа.

Какво не бива да правите утре? На този ден народните поверия съветват да се поддържа ред в къщата и да се въздържаме от обяснения в любов.

Какво можете да правите утре? Според народните поличби е добре да се извърши основно почистване на дома на този ден - изхвърлете всички боклуци и ненужни вещи, раздайте това, което не ви трябва, на нуждаещите се, а остналото изгорете. Предците ни са вярвали, че старото със сигурност ще бъде заменено с нещо ново и добро, и годината ще бъде благодатна, ако се избавите от ненужното. Интересното е, че някога старите обувки са били окачвани на оградата, вместо да се изхвърлят – вярвало се е, че те предпазват дома от беди и уроки.

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