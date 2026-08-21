BILLA на „Славянска беседа“ посреща клиентите си с изцяло обновена визия

Емблематичният магазин в сърцето на София предлага над 6300 артикула, актуализиран асортимент и нови удобства за пазаруване

BILLA България продължава активната модернизация на търговската си мрежа в цялата страна. Част от програмата е и обектът на ул. „Славянска беседа“ 191 в София, разположен на емблематична локация в сърцето на столицата. След мащабна реконструкция на стойност над 1,3 млн. евро магазинът вече посреща своите клиенти с изцяло обновена визия, над 6300 артикула и актуализиран асортимент във всички стокови групи.

Замесен и изпечен хляб на място, пухкави закуски, богат избор на качествени меса и колбаси, свежи плодове и зеленчуци от програмата „BILLA Градини“ и готови ястия с домашен вкус от топлата витрина очакват клиентите, за да направят ежедневното пазаруване още по-удобно и приятно.

В рамките на реконструкцията са внедрени и редица енергоефективни решения. Сред тях са ново поколение CO₂ хладилни инсталации, LED осветление и електронни етикети, които допринасят както за по-ефективното използване на ресурсите, така и за намаляване на въглеродния отпечатък. За по-голямо удобство са въведени и каси на самообслужване, които дават възможност на клиентите да съкратят времето за изчакване и самостоятелно да приключат с покупките си.

Трансформацията на BILLA на „Славянска беседа“ е част от дългосрочната инвестиционна програма на компанията за обновяване на търговската мрежа и създаване на съвременна среда, отговаряща на променящите се нужди и очаквания на клиентите. Само за първите шест месеца на годината BILLA България инвестира над 11 млн. евро в модернизацията на 7 свои обекта в София, Варна, Хасково, Бургас, Поморие, Враца и Монтана. За 2026 г. са планирани реконструкции на общо 15 магазина на веригата.