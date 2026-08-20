Съмнение за картел при обществена поръчка с европейски пари: КЗК обвини три фирми

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е обвинила три фирми в картел при участие в обществена поръчка, проведена от Община Велико Търново по оперативна програма "Региони в растеж" 2014–2020 г. Търгът е бил за проектиране, строителство и авторски надзор при изграждането на пешеходен надлез, съобщават от пресцентъра на КЗК.

Подробности за схемата

Твърдения за извършено нарушение са предявени на "Скорпион Инвестстрой" ЕООД, "Планекс" ЕООД и "Ел Строй Инженеринг - 2015" ООД, като последните две дружества са участвали в процедурата като членове на ДЗЗД "Надлез - Магистрална".

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Производството е образувано по сигнал на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, в качеството му на Управляващ орган по оперативната програма. В хода на производството КЗК е установила редица обстоятелства, които сочат за координирани действия между участниците в търга. Сред тях са еднакво авторство и последна модификация на документи, идентичност в техническите предложения, включително еднакви грешки, пълно сходство във визуализациите на проекта, еднакъв проектантски състав, както и еднакви стойности на елементи на ценообразуването.

Проверката на метаданните показа, че по документи и на двамата участници последни промени са извършвани от един и същ потребител. Според Комисията това обстоятелство и останалите съвпадения в офертите е доказателство за обмен на чувствителна търговска информация.

Снимка: Envato

Освен това КЗК е установила, че ценовите предложения на участниците са изключително близки до прогнозната стойност на обществената поръчка и помежду си. Според анализа на Комисията фирмата "Скорпион Инвестстрой" ЕООД е подала оферта за прикритие, която създава привидно впечатление за конкуренция, докато офертата на ДЗЗД "Надлез - Магистрална" е с минимална разлика от нея и максимално близка до прогнозната стойност.

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Въз основа на всички събрани факти и обстоятелства Комисията не е установила обективни икономически или пазарни фактори, които да обяснят установените съвпадения и поведението на участниците. Дружествата имат право в срок от 30 дни да представят писмени възражения по предявените твърдения, както и да поискат да бъдат изслушани. След това Комисията ще се произнесе по производството.

При установяване на нарушение Законът за защита на конкуренцията предвижда имуществена санкция в максимален размер до 10% от общия оборот на съответното предприятие за предходната финансова година.

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