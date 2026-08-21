"Очевидно е, че виждаме дългата ръка на Пеевски": Адвокат Кашъмов за акцията на прокуратурата срещу ГДБОП

Ние не сме информирани за сигнала на лидера на ДПС – Ново начало Делян Пеески към прокуратурата, но си спомняме, че ДПС реагира и каза, че има незаконно използване на информация. Очевидно е, че се атакуват действията на разследващите. Очевидно е, че във всички тези случай виждаме дългата ръка на Пеевски. Това мнение изрази адвокат Александър Кашъмов в ефира на Нова телевизия относно действията на прокуратурата, която е викала на разпит ръководни служители от ГДБОП, занимаващи се с преписката за полетите на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Пеевски.

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По думите му има повод за съмнение, че СГП работи в полза на политически сили, като даде пример с кмета на Варна.

Попитан има ли основание да се разследват служителите на ГДБОП, адвокатът обясни, че са иззети материалите по отношение на полетите. Но обърна внимание, че на сайта на прокуратурата това не е важно събитие, защото го няма.

„Не е нормално някой, който е под крилото на Пеевски да извършва такива действия. Не е нормално да се проверяват разследващите за разследване“, каза Кашъмов.

Прогнозата му по тези случай е, че има различни институции и когато се види, че играта не върви, се предприемат действия. „Начини за решаване на казуса има и нека бъдем умерени оптимисти“, каза той.

Припомняме, че вътрешният министър Иван Демерджиев потвърди информацията за разследването срещу служители на ГДБОП. "Дойде времето българската прокуратура да покаже за кого работи", казва той в позиция, изпратена до медиите. ОЩЕ: Демерджиев скочи на прокуратурата и защити ГДБОП за полетите на Пеевски