"Върховната рада трябва да реши и да внесе промени в законодателството, така че общият военен дълг към държавата да важи за всички граждани на Украйна. Равенството между половете означава, че и жените могат да служат". Това заяви бившият министър на отбраната на Украйна Олексий Резников в интервю за Радио Свобода. Резников заемаше поста от ноември, 2021 година до септември, 2023 година.

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Според Резников, ако тази законова промяна в Украйна бъде направена, това ще значи моментално удвояване на мобилизационния ресурс на страната. По думите му, така по-леки позиции в армията в тила (шофьори, склададжии, инспектори-логистика и т.н.) ще бъдат заети от жени, а мъжете, които сега са на такива позиции, ще могат да бъдат прехвърлени на позиции, по-пряко ангажирани с бойните действия.

Former Ukrainian Defense Minister Reznikov called for mandatory military service for women, saying it would "immediately double the mobilization resource."



Gender equality means women must also serve in the army.



They can fill many rear and logistics positions, freeing men to… pic.twitter.com/M95Hx4u0Jd — Clash Report (@clashreport) August 20, 2026

Резников посочи Израел като модел, където жените служат редом с мъже при подобни нива на заплаха. Официалната позиция на Украйна остава, че няма планове за задължителна мобилизация на жените. Ако обаче жени искат да служат в украинската армия, те могат да го направят доброволно - така е съгласно украинското законодателство.

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