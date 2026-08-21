Равенството между половете значи и жените да служат: Бивш украински военен министър с призив (ВИДЕО)

"Върховната рада трябва да реши и да внесе промени в законодателството, така че общият военен дълг към държавата да важи за всички граждани на Украйна. Равенството между половете означава, че и жените могат да служат". Това заяви бившият министър на отбраната на Украйна Олексий Резников в интервю за Радио Свобода. Резников заемаше поста от ноември, 2021 година до септември, 2023 година.
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Според Резников, ако тази законова промяна в Украйна бъде направена, това ще значи моментално удвояване на мобилизационния ресурс на страната. По думите му, така по-леки позиции в армията в тила (шофьори, склададжии, инспектори-логистика и т.н.) ще бъдат заети от жени, а мъжете, които сега са на такива позиции, ще могат да бъдат прехвърлени на позиции, по-пряко ангажирани с бойните действия.
Former Ukrainian Defense Minister Reznikov called for mandatory military service for women, saying it would "immediately double the mobilization resource."— Clash Report (@clashreport) August 20, 2026
Gender equality means women must also serve in the army.
They can fill many rear and logistics positions, freeing men to… pic.twitter.com/M95Hx4u0Jd
Резников посочи Израел като модел, където жените служат редом с мъже при подобни нива на заплаха. Официалната позиция на Украйна остава, че няма планове за задължителна мобилизация на жените. Ако обаче жени искат да служат в украинската армия, те могат да го направят доброволно - така е съгласно украинското законодателство.
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