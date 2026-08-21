21 август: Започват тежките боеве на Шипка

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21 август 1877 година: Започват тежките боеве на Шипка

На този ден през 1877 г. започват тежките боеве за връх Шипка в хода на Руско-турската освободителна война. Колоната, командвана от Шакир паша, достига до Орлово гнездо. Следват 8 атаки, една след друга, отбити от българските опълченци.

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От 21 до 23 август 1877 г. най-високите точки връх Свети Никола (днешния връх Столетов), връх Шипка и Орлово гнездо стават арена на епичните боеве между войските на Сюлейман паша и руско-българския отряд на ген. Н. Г. Столетов.

След боевете при Стара Загора Сюлейман паша попълва армията си, след което се насочва към Шипченския проход. Редовната войска без башибозука включва 27 000 души и 34 оръдия.

След като ген. Столетов съобщава, че целият корпус на Сюлейман паша е построен срещу Шипка, ген. Радецки, който по това време е на фронта от Севлиево до град Елена, счита, че планът на турците е друг. Според него придвижването на турските войски към Шипченския проход е единствено с демонстративна цел и главният удар всъщност ще бъде от Осман Пазар, днешен Омуртаг.

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Българските опълченци се сражават героично рамо до рамо с руските вoйници. На 21 август сутринта войските на Реджеб паша атакуват позициите на връх Свети Никола. През това време челните части на Шакир паша атакуват Орлово гнездо. Общо 7 атаки са отблъснати през първия ден. В продължение на денонощие турците не атакуват и по този начин опълченците печелят време.

На 23 август започват решителните и най-тежките боеве. В ранни зори турците атакуват цялата позиция. Шест табора подкрепление се присъединяват към турците още в 10 часа сутринта. Въпреки че турците са отблъснати, положението на опълченците е критично - патроните и снарядите им са почти привършили.

Драматичната развръзка на героичната епопея настъпва към 17:00 часа. Повече от 1380 защитници лежат мъртви по склоновете. В този момент дори и тежко ранените се хвърлят в боя. Ген. Радецки пристига в последния момент с две сотни казаци и планинска артилерия. В резултат на това Шипка е спасена. Сюлейман паша не успява да слее войските си с тези на Мехмед Али паша, както и да помогне на Осман паша, който по това време отбранява Плевен.

За 3 дни Шипченският отряд губи 3100 руски войници и офицери, както и 535 български опълченци. Повече от 8200 души са жертвите от страна на противника.

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