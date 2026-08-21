Проф. Георги Рачев с добра новина за нивото на река Дунав и кратко захлаждане

Всичко зависи от това кой какво влага в думата прохлада, но от неделя ще стане малко по-прохладно. Ще има понижение на температурите с 2-3 градуса, след това отново идва едно затопляне. При нас е обявен жълт код, а в Северна Италия са обявени оранжево кодове, за интензивни валежи, които до известна степен ще стабилизират новото на река Дунав през притоците й. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

ОЩЕ: Жега, суша и тропични нощи: Проф. Георги Рачев за това какво ни чака в следващите дни

Той предполага, че септември месец ще се стабилизира нивото на Дунав, което да позволи и на съседите да произвеждат ток.

В неделя през България ще премие студен фронт, а в Западна Европа ще е дъждовно и хладно. „Слабо изразен ще е този фронт, но ще даде глътка въздух. А тези дребни валежи влошават ситуацията, като те ще са предимно вторник-четвъртък“, каза той.

„След това кратко захлаждане, от четвъртък та до края на месеца ни очакват жеги и високи температури“, заяви той и добави: „Само време за море“.

Времето днес

Опасно горещо ще е днес с максимални температури между 35 и 39 градуса, в София – около 35 градуса. Ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. ОЩЕ: Петък в "пещта": Жълт код за опасни горещини в цялата страна