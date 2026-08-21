Д-р Питър Дашак (Peter Daszak), бивш ръководител на EcoHealth Alliance и ръководител на мисията на СЗО в Китай по разкриване на подробностите за произхода на SARS-CoV-2 (коронавируса, предизвикал продължила 3 години пандемия), е обвиняван пред американски съд, че е работил с висш американски здравен служител, за да подкопае теорията, че Covid-19 е възникнал от лаборатория в китайския град Ухан. Дашак е родом от Великобритания, а в Ухан се намира голям институт по вирусология, който се управлява от Китайската академия на науките. В института се намира първата в Китай лаборатория от най-високото ниво на биосигурност — BSL-4. Това ниво позволява работа с изключително опасни вируси, за които няма лечение.

Засега срещу Дашак няма повдигнати официални обвинения, но има документи, представени пред съда, в които има сериозни показания, уточнява The Telegraph.

Още: Тревожно проучване за децата, родени през пандемията от COVID-19

Твърдения

СНИМКА: Getty Images

Твърденията са съсредоточени върху комуникацията на Дашак с Дейвид Моренс, бивш служител на Националния институт по алергии и инфекциозни болести (NIAD) и съветник на д-р Антъни Фаучи, който ръководеше NIAD 40 години и стана експертното лице на борбата с Ковид в САЩ. Моренс се е признал за виновен в заговор за заобикаляне на законите за публичните регистри и укриване на правителствени документи.

В споразумение за признаване на вина, Моренс казва, че е комуникирал с Дашак, посочен в случая като "съзаговорник 1", чрез личен профил в Gmail, за да държи съобщенията извън обхвата на търсенията за свобода на информацията.

Според съдебните документи, Моренс също така се е опитал да помогне на Дашак да си възвърне федералното финансиране за изследвания на коронавируса при прилепи в Китай, след като грантовете са били спрени през април 2020 г. Имейли от юни същата година показват, че Моренс предлага да напише научен коментар в подкрепа на важността на работата на Дашак, като същевременно пропуска участието на Дашак, създавайки впечатление, че оценката е независима. "Нека спечелим тази антинаучна битка, да ви възстановим парите... след това да уредим сметките и да се справим", пише Моренс на Дашак. Дашак е човекът, осигурил десетки милиони за изследвания на коронавируси, идващи от прилепи, за известната като "жената-прилеп" д-р Шъ Дженгли (Ши Джънли). Припомняме, че зоологът Дашак успя да издейства материал в The Lancet, в който д-р Шъ категорично отрече, че е възможно коронавирусът да е създаден лабораторно - ОЩЕ: Истина или лъжа: Китайската комунистическа партия е създала и е виновна за коронавируса

Кореспонденцията показва също, че Моренс казва на Дашак, че работи "зад кулисите" от негово име.

Седмици след мейла на Моренс, Дашак му изпраща две бутилки вино The Prisoner Red Napa Valley и му благодари за "съветите, подкрепата и задкулисните щуротии", като описва подаръка като първия в това, което се надява да се превърне в поредица от изрази на благодарност. Всичко това е описано в съдебните документи.

Прокуратурата на САЩ за окръг Мериленд заяви, че Моренс и неговите съучастници са се съгласили да помогнат да има "противопоставяне на разказа, че Covid-19 е изтекъл от лаборатория". Съдебните документи твърдят, че комуникациите са били скрити като част от усилията за създаване на документи и статии, без открито да се посочва ролята на Дашак, като по този начин се създава това, което прокурорите описват като уж "безпристрастен научен консенсус". Моренс публикува статия, в която твърди, че Covid-19 е резултат от естествен преход на разпространение на вирус от животно на човек и обосновава необходимостта изследвания като тези на Дашак да продължат да получават финансиране.

Още: BioNTech: Катастрофата на германския герой в пандемията срещу ковид

Изследванията в Ухан са под лупа

Дашак беше президент на EcoHealth Alliance, който работи с учени от Института по вирусология в Ухан по изследвания, включващи коронавируси от прилепи. Работата включваше събиране на вирусите и генетичното им изследване и модифициране, за да се проучи как биха могли да мутират и потенциално да преминат в човешката популация и какви биха били последствията. Миналата година Министерството на здравеопазването и социалните услуги на САЩ лиши Дашак и EcoHealth Alliance от федерално финансиране за 5 години. Това стана след осеммесечно разследване, което заключи, че средствата на данъкоплатците в САЩ са улеснили опасни изследвания и то в Китай, предназначени да направят определени вируси по-смъртоносни.

Covid-19 се появи на около осем мили от Института по вирусология в Ухан.

Молекулярният биолог Ричард Ебрайт, който се застъпва за пълно разследване на евентуален лабораторен произход, описа признанията за вина на Моренс като първа стъпка към търсене на отговорност от американски служители, участващи във финансирането на изследванията в Ухан.

Още: Доклад от Конгреса на САЩ: Covid-19 тръгва от лаборатория

Мисия на СЗО и конфликтни въпроси

СНИМКА: Getty Images

Дашак също беше част от екип на Световната здравна организация, който посети Института по вирусология в Ухан през 2021 г., за да разследва произхода на пандемията. Полученият доклад третира лабораторен произход като възможен, но малко вероятен. Този доклад беше много критикуван заради заключенията - ОЩЕ: Теорията за изтичането на COVID-19 от лаборатория става по-силна

По-късно Дашак се оттегли от разследванията за произхода на Covid, след като не успя да разкрие обхвата на работата си с учени от института в Ухан.

Виконт Ридли, съавтор на материала "Вирусно: Търсенето на произхода на Covid-19", обвини Дашак, че се опитва да блокира проверката дали лабораторна авария в Китай е причинила пандемията. Той каза, че Дашак се е опитал "да убие всяко разследване на възможността лабораторен теч да е убил милиони хора".

Още: Проучване: Смъртните случаи в началото на COVID-19 в САЩ са били значително повече от официалните данни

Усилия да не бъдат разкрити

Имейли, публикувани от надзорната комисия на Камарата на представителите на САЩ през 2024 г., показват, че Моренс и Дашак обсъждат заявки за свобода на информацията и как да се обработва потенциално чувствителна кореспонденция. Моренс описва подобни заявки като "ужасни и предизвикващи параноя" и пише, че замесените са били достатъчно внимателни, за да не оставят инкриминиращ материал в имейлите. Той също така твърди, че може да накара имейлите да изчезнат, след като получи заявка за свобода на информацията, и в друго съобщение през 2021 г. съветва да се изтриват имейли, след като темата стане чувствителна.

Моренс се призна за виновен във вторник в Окръжния съд на САЩ в Грийнбелт, Мериленд. Окръжният съдия на САЩ Паула Синис насрочи произнасянето на присъдата за 12 ноември. Моренс е изправен пред до 5 години затвор и евентуална глоба от 250 000 долара.

Фаучи вече заяви пред комисия на Камарата на представителите, че Моренс е действал неправомерно.

Още: Лицето на битката с ковид в България: Признание за ген.-майор Венцислав Мутафчийски и ВМА