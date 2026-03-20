BILLA подкрепя Маратон Стара Загора 2026

BILLA България ще вземе активно участие в предстоящия маратон в Стара Загора на 29 март, за да помогне в превръщането на събитието в истински спортен празник за града и региона. Компанията ще подкрепи инициативата с редица специално подготвени активности, насочени както към участниците, така и към публиката.

За всички бегачи BILLA ще организира подкрепителен пункт в близост до своя магазин на ул. "Цар Симеон Велики" № 218, където участниците ще могат да се освежат и да заредят с енергия и добро настроение с избрани продукти от собствените марки на веригата.

В духа на празника и спортния ентусиазъм, ще бъдат отличени и най-вдъхновяващите участници в маратона. Специално жури, съставено от местни журналисти и представители на община Стара Загора и ръководството на компанията, ще отличи участници, впечатлили с настроение, креативност и позитивна енергия по трасето.

За гостите и зрителите на събитието BILLA е подготвила разнообразни изненади, включително колело на късмета с над 2000 награди, както и ароматни предложения от най-новата марка кафе на българския пазар – TIRA. В маратона ще се включи и специално сформираният отбор на BILLA, съставен от служители на компанията от цялата страна, които ще бягат рамо до рамо с останалите участници.

С участието си в Маратон Стара Загора, BILLA затвърждава своя ангажимент към активния начин на живот, местните общности и подкрепата на значими спортни събития в България. Очаква се събитието да събере хиляди участници и гости и да се превърне в истински празник на спорта, енергията и доброто настроение за Стара Загора и региона.