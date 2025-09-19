Бивш вътрешен министър, критик на Пеевски, вече е обвиняем

Софийската градска прокуратура е изменила обвинението срещу бившия служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Новината съобщи самият той във Facebook. "Отивам подопечните на Кой в СГП да ми изменят обвинението! Това в безстопанственост се оказа доста трудно! Май осъзнаха, че трябва да посочат и докажат конкретни нарушения на закона, което явно ги разколеба и ги накара да предпочетат друго. Явно осъзнаха и че при безстопанственост, обвиняем трябва да е любимото пуделче на Пеевски – Калин Стоянов!", написа Демерджиев.

Той уточни, че е бил призован по телефона в 19:20 ч.

Обвинението вече не е за безстопанственост, а за умишлено сключване на неизгодна сделка. Въпреки това твърденията на прокуратурата по фактите остават непроменени. Още: Отмениха гаранцията от 10 000 лв. на Иван Демерджиев

За какво е разследван Демерджиев

На 24 април тази година бившият министър беше обвинен във връзка с подписано на 2 юни 2023 г. допълнително споразумение за повишаване на цената по договора за изграждане на системата за издаване на български лични документи. Според прокуратурата той е нарушил Закона за обществените поръчки и вътрешните правила на МВР за управление на поръчките. Първоначално щетата бе изчислена на 1 482 218 лева.

Разследването е започнало още през 2023 г. Демерджиев обаче твърди, че безстопанственост настъпва едва при плащането, което е било извършено от наследника му Калин Стоянов. По думите му разследващите са отказали всички негови искания за събиране на доказателства – разпити на свидетели, проверки и очни ставки.

"Изключително негодно обвинение, писано като от ученик. Не се сочи в какво се изразява неизгодната сделка", коментира той. Демерджиев посочи още, че по делото е назначена експертка от Бургас, чиито заключения прокуратурата е връщала четири пъти с нови указания, "за да преработи заключенията си така, че да им хареса". Още: Пеевски управлява МВР и прави медийни димки: Демерджиев коментира обвинението му

Защитен свидетел и конфликт с Моника Бийчър

Както вестник "Сега" разкри през май, по делото е включен защитен свидетел. Демерджиев уточни, че става дума за бившата му заместничка Моника Бийчър, освободена от служебния премиер Гълъб Донев по негово искане. Той разказа, че Бийчър настоявала за 40% индексация на договора без обосновка, мотивирайки се единствено, че законът позволява увеличение до 50%.

След отказа му и освобождаването ѝ, Демерджиев поел контрола върху подготовката на договора. На въпроса защо Бийчър е защитен свидетел, бившият министър обясни, че тя се почувствала заплашена, защото докато работела в МВР, шофьорът ѝ бил проверяван за алкохол и наркотици два пъти.

Демерджиев добави, че единствената му среща с фирмата-изпълнител е била, когато е бил подведен, че тя настоява за смяна на елементи по договора с по-скъпи. Оказало се, че предложението идва от самата Бийчър. Още: „Трудно ще му бъде простено, че повдигна темата с пловдивските полицаи“: Радев застана зад Демерджиев

Мерки и позицията на съда

Първоначално прокуратурата определи парична гаранция от 10 000 лева, но Софийският градски съд отмени постановлението. Според съда липсвали мотиви за мярката, а доказателствата не подкрепяли предположението, че Демерджиев е съпричастен към престъплението.

Делото се наблюдава от бившия зам.-градски прокурор Ивайло Петров. Демерджиев заяви, че не го е виждал, тъй като всички действия се извършват от антикорупционната комисия. "Натискът върху тези хора се вижда", коментира той.