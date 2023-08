Блинкен разговаря с Мария Габриел след призива на САЩ за Северна Македония

Разговорът идва на фона на призива на САЩ от вчера правителствата на България и Северна Македония да преодолеят различията, за да може евроинтеграцията на Скопие да продължи и югозападната ни съседка да влезе в ЕС възможно най-скоро. ОЩЕ: САЩ искат бързо приемане на Северна Македония в ЕС - споменават България, но не и опозицията в РСМ

„Поднесох моите поздравления на българския външен министър Мария Габриел при нейното назначаване. Очакваме с нетърпение партньорството с България в подкрепа на Украйна, преследване на по-нататъшна енергийна диверсификация и насърчаване на регионалния просперитет чрез разширяването на ЕС", написа Блинкен.

Offered my congratulations to Bulgarian Foreign Minister @GabrielMariya on her appointment. Look forward to partnering with Bulgaria to support Ukraine, pursue further energy diversification, and promote regional prosperity through EU enlargement.

От своя страна Габриел благодари на Блинкен за страхотния обмен по отношение на приоритетите на българското правителство, стратегическо партньорство между България и САЩ, както и сътрудничество в енергетиката, сигурността, иновациите, борбата с дезинформацията

„Очакваме добро сътрудничество!“, каза още българският външен министър.

Thank you @SecBlinken for the great exchange on:

🔹priorities of the🇧🇬government

🔹strategic partnership between Bulgaria and the US

🔹coop' in energy, security, innovation, fight against disinformation



Looking forward to good cooperation!@StateDept @StateDeptSpox @MFABulgaria https://t.co/iaWAtuQryV