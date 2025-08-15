Откриха първи скелет в античните гробове под Художествената академия

Откриха първи скелет в късноантичните гробове, появили се при ремонта на северното крило на Националната художествена академия (НХА), научи БТА от академията.

„Сградата е върху част от източния античен некропол на Сердика, затова се знаеше и очакваше, че ще попаднем на ядро от гробни структури. Некрополът е известен много отдавна. Колеги са го проучвали преди нас, проучват го и сега. Той се разпростира от църквата „Света София“ и в източна посока се движи към парка „Заимов“, затова не е изненада за нас, че попаднахме на първата такава структура – тегулен гроб“, разказа по-рано пред БТА Елена Николова, ръководител на археологическите проучвания в НХА от Регионалния исторически музей в София (РИМ).

Очакват още находки

Очаква се да бъдат открити още подобни скелети, допълват от НХА.

Припомняме, че преди четири дни бе открит античен тегулен гроб – част от Източния некорпол на Антична Сердика, при ремонта на НХА откъм столичната ул. "Оборище".

Работата на терен започна на 11 август, като разкопките ще обхванат цялата площ, предвидена в проекта за ремонт и обновяване на северното крило на НХА.

Откритието е в резултат на извършеното предварително археологическо наблюдение, което предхожда предстоящото пълно археологическо проучване на базата на договор между НХА и Регионален исторически музей – София.

Както писа БТА, наскоро започна етап 2 от реконструкцията на академията. „Етап 1 бе реализиран и финализиран през 2020 година, а това е именно бялата сграда, която се прояви на ъгъла на булевард „Васил Левски“ и улица „Оборище“ – така нареченият нов учебен корпус“, припомня проф. Георги Янков, ректор на НХА.

