Блокада на юг: Гръцки фермери спряха тировете на „Кулата“ и „Илинден“ – готвят се за Коледа на пътя

Сериозно напрежение ескалира по българо-гръцката граница, след като протестиращи земеделци от южната ни съседка блокираха преминаването на тежкотоварни автомобили. Към момента движението на тирове е преустановено на ключовите пунктове „Кулата“ и „Илинден-Ексохи“, а прогнозите на шофьорите и властите не са оптимистични.

Хронология на блокадата

Действията на гръцките фермери започнаха в ранните часове на деня. На ГКПП „Кулата“ екипи на Гранична и Пътна полиция бяха разположени превантивно, за да предотвратят евентуално блокиране на автомагистрала „Струма“. Въпреки това, преминаването на камиони беше спряно.

Малко след 12:00 часа днес активна блокада започна и на съседния пункт „Илинден-Ексохи“. По информация от гръцките гранични власти, стачни действия има и в района на бившия пункт „Орменион“ (близо до Свиленград), което ограничава излизането на товарни автомобили от България в тази посока поне до края на днешния ден.

Заложници на времето: „Коледа с трактори“

Шофьорите на тирове описват ситуацията като непредсказуема. Блокадите често се организират по схема – започват около обяд и продължават до 08:00 часа на следващата сутрин. Това води до образуване на километрични опашки и загуба на ценни работни дни в най-натоварения период за доставките преди празниците.

Причината за недоволството е забавяне на земеделските субсидии в Гърция. Протестите са провокирани от мащабен корупционен скандал в гръцката агенция по плащанията (ОПЕКЕПЕ), който блокира преводите към стопаните. Гръцките фермери вече обявиха, че са готови да посрещнат Коледа по пътищата, докато исканията им не бъдат изпълнени.

Ситуацията на останалите граници

Докато на юг трафикът е блокиран, на границата с Турция се наблюдава изключително интензивно движение. На пунктовете „Капитан Андреево“ и „Лесово“ има струпване на товарни автомобили на изход от страната.

На останалите граници ситуацията е спокойна:

Румъния: Нормален трафик на всички пунктове.

Сърбия и Република Северна Македония: Движението се осъществява без закъснения и ограничения.

Пътуващите и транспортните фирми се съветват да следят актуалната информация, тъй като ситуацията на българо-гръцката граница остава динамична и може да се промени в рамките на минути.

