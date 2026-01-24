BTV срещу Паси: Журналистиката не е параван за монолози

Ръководството на bTV Media Group излезе с официална позиция, в която остро осъжда поведението на бившия министър на външните работи Соломон Паси по време на участието му в предаването „Лице в лице“ в петък, 23 януари 2026 г. От медията определиха отношението на Паси към водещата Цветанка Ризова като „неприемливо“ и „неуважително“.

Сблъсък на принципи

Според официалното изявление, по време на разговора Соломон Паси е демонстрирал грубо отношение и неколкократно е възпрепятствал журналиста да изпълнява своите професионални задължения. От bTV подчертават, че форматът на актуално-публицистичните предавания изисква активна роля на водещия, което включва правото и задължението за задаване на уточняващи и критични въпроси.

„Монологът и многократното възпрепятстване на журналиста да изпълнява своите професионални задължения не са допустими прояви в телевизионния ефир и не са в интерес на зрителя“, се казва в позицията на телевизията.

Защита на професионалните стандарти

Медията изразява пълната си подкрепа за Цветанка Ризова – едно от най-утвърдените лица на bTV, като напомня, че работата на журналиста е да търси отговорите, които вълнуват обществото. Това, според bTV, е не само професионален стандарт, но и граждански дълг.

„Категорично заставаме зад професионализма на своите журналисти. Вярваме, че уважението и професионалното поведение в ефир са споделена отговорност между журналистите и техните събеседници“, заявяват още от bTV Media Group.

Призив за добър тон

В заключение, от медията призовават всички бъдещи гости да спазват добрия тон и да се придържат към общоприетите норми на публично поведение. Случаят от петък вечер предизвика вълна от коментари в социалните мрежи, като много зрители отбелязаха необичайно напрегнатата атмосфера в студиото.

За момента Соломон Паси не е коментирал официално позицията на телевизията.

