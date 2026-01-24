Оставката на Румен Радев:

Арогантно поведение към журналист: АЕЖ "осъди" Соломон Паси

24 януари 2026, 12:58 часа
Асоциацията на европейските журналисти - България осъжда поведението на бившия външен министър Соломон Паси в предаването "Лице в лице" на bTV в петък - 23 януари. От АЕЖ посочват, че Паси се е държал арогантно с водещата Цветанка Ризова и не ѝ е позволявал да върши работата си - да задава въпроси. Те изтъкват, че подобно държание е не само неуважение към домакина, но принизява идеята за журналистика и журналистите, като професионалисти, които задават въпроси.

"Когато говориш с мен, ще си мълчиш"

От АЕЖ допълват, че това поведение повтаря патриархални стереотипи, при които на жените се отказва думата.

"Случилото се в студиото напомня за репликата "Когато говориш с мен, ще мълчиш" от филма "Дами канят" от 1980 г. Още тогава чрез нея се осмиват патриархалните порядки, а днес би трябвало тези времена да са отдавна отминали", отбелязват от Асоциацията.

Те изразяват съжаление, че днес се виждат и други паралели с мислене, което исторически се е провалило и е довело до огромни беди за човечеството.

АЕЖ изтъква, че заглушаването на журналистиката е на почит във всяка държава с настъпващ авторитаризъм и при всеки диктатор, решил, че може да управлява света.

"Но във всички времена има място за достойни постъпки. Философът Исак Паси разказва как през 1988 г. в редакцията на "Народна култура" влизат двама представители на "Отдела" и обявяват, че по решение на въпросния отдел на ЦК на БКП Стефан Продев вече не е главен редактор. Тогава Исак Паси става и обявява, че също напуска. Последват го и други колеги, а вече напечатаният брой на вестника е претопен, за да бъдат заличени имената им, а след това издаден наново без имената на напусналите. Приликите с някои скорошни случки в българските медии са забележителни. И отново всеки има избор - от коя страна на историята да застане. Достойните се помнят дълго", завършват от АЕЖ.

