България е хит в туризма, очакваме силен зимен сезон

Очакваме добър зимен сезон. България е хит в туризма. Ще приключим годината с 13,5 милиона чуждестранни посетители, което е с около 1 милион повече от 2019 г.

Това заяви Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма.

"Туризмът стои много стабилно. Очакваме много силни пътувания около Коледа и Нова година. Над 760 000 ще има в България. Около 160 000 души ще излязат в чужбина. Очакваме и чужденци. Нашите анализи са за 170 000 чуждестранни посетитетили", заяви той.

Още: Всеки пети студент е на курорт за 8 декември: Ходят ли в чужбина

Зимните курорти в готовност

По отношение на ски туризма Драганов допълни, че дори да няма достатъчно естествен сняг през тази година, зимните ни курорти са напълно готови да реагират.

По негови данни около 37 000 студенти от общо 182 000 са посрещнали вчерашния си празник извън кампусите на университетите.

"Този празник мина изключително добре, особено в градчета като Банско, които станаха лидери в отбелязването на празника с над 5000 студенти. Цените са много добри. Мисля, че всички са останали много доволни", коментира Драганов, цитиран от БНР.

Още: Созопол завършва годината с повече туристи и по-малък дълг

Задържане на цените и след еврото

Той уточни, че не очаква турболенции в бранша заради влизането в еврозоната от 1 януари 2026 г. Няма да има никакви сътресения в сектора при въвеждането на еврото у нас, прогнозира Драганов. "То ще влезе много леко в употреба", допълни експертът.

Цените ще се задържат, за да съответстват на това, което българинът може да си позволи, смята той.

У нас туристическата услуга е малко по-скъпа, отколкото в Турция, Тунис и Египет, но е по-евтина, отколкото в Гърция, заяви директорът на Института за анализи и оценки в туризма, като подчерта, че не визира Северна Гърция, а островите.

Още: Курортите в очакване: След летния, идва ли и и най-успешният зимен сезон?

Той допълни, че вече е започнало подписването на договори и за следващия туристически сезон.