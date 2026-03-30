България през 2090 г.: Масово изчезваме, само в две области ще живеят повече хора (ИНТЕРАКТИВНА КАРТА)

Колко хора ще живеят в България през 2090 г.? Няма кой да ви отговори точно, но можем да добием доста добра представа от прогнозните данни на Националния статистически институт (НСИ), според които можем да видим промените в броя на населението в областите на страната ни след 64 години. Да, може би ви звучи все едно това време е много напред в бъдещето, но е добре да знаем какво ни очаква и в кои области ще има драстични разлики от настоящото положение.

Сухата статистика придобива много "по-жив" вид, когато е представена чрез интерактивна карта. Точно по този начин откриваме показани данните в онлайн платформата "Дигитален атлас", която ни помага да разберем по-ясно как е много вероятно да се промени населението на България през 2090 г.

Цветът на всяка област показва общата процентна промяна за периода 2025-2090 г., като с тъмночервено са оцветени областите с най-силен спад, а в областите, оцветени в бледозелено, се очаква слаб ръст. Важно е да се уточни, че този модел не дава 100% сигурни данни, тъй като демографските прогнози си служат с изчисления, стъпващи върху предположения за раждаемост, смъртност и миграция в определения период и показват една много възможна посока.

Интервю: Дигитален атлас: Как една българска платформа прави ученето по-разбираемо? (ВИДЕО)

Визуализацията се базира на данните от НСИ, които са съобразени с изискванията на Европейския съюз за демографското и социално-икономическо развитие на държавите членки. Прогнозата на Националния статистически институт е актуализирана през 2023 г., като началната точка е септември 2021 г., представени са данни по години с последни данни за 2090 г. В картата данните започват от 2025 г.

При кликване върху избрана област ще видите абсолютен брой жители за областта по години, линия на движение на броя хора, както и процентово изражение на данните.

Какво показва дигиталната карта на България за 2090 г.

Картата на "Дигитален атлас" показва обща тенденция в повечето области в България на значително намаляване на населението, като само в две области през 2090 г. се наблюдава увеличаване.

Най-сериозно "обезлюдяване" се очаква в област Смолян, където населението по прогнозни данни ще намалее със 77%, което се равнява на 20 063 души по-малко при 87 337 души население през 2025 г. Втората област с най-намаляващо население през 2090 г. е Видин с 55% по-малко жители през 2090 г. - според данните през 2025 г. 67 607 души живеят в тази област, но се очаква техният брой да спадне до 30 448 души.

Дигиталната карта показва сериозен спад и в областите Хасково (-53,9%), Кюстендил (-53,4%), Перник (-52,9%), Добрич (-48,5%), Ловеч (-48,3%), Разград (-48,1%), Монтана (-47,8%), Враца (-46,5%), Габрово (-43,5%) и Русе (-40,7%).

В София се очаква слаб спад на населението до 2090 г. от едва -1,5% спрямо 2025 г., което се равнява на около 18 700 души. Единствените две области, за които по данните на НСИ се смята, че през 2090 г. ще имат повишаване на населението, са Пловдив с прогнозно повишение от малко над 79 000 души или +12,7% и Сливен с увеличение от близо 19 000 души или +11,4%.

Още: България намаля с още осем хиляди души, ЕС расте с един милион: Официални данни