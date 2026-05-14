Най-важните новини за деня: 14 май 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 14 май 2026 г.

ПБ ПРОКАРА НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ ЗАКОНА СРЕЩУ НЕОБОСНОВАНОТО ПОСКЪПВАНЕ

Народното събрание прие на първо четене спорните промени в Закона за защита на потребителите, предложени от "Прогресивна България", с които управляващите искат да ограничат необоснованото поскъпване на стоки и услуги и да засилят контрола върху цените. Законопроектът беше подкрепен от 136 депутати от ПБ и "ДПС-Ново начало". Против гласуваха 38 народни представители от ГЕРБ, "Демократична България", "Продължаваме промяната" и "Възраждане", а 21 депутати от ГЕРБ и ДБ се въздържаха.

МЕРКИТЕ СРЕЩУ ЦЕНОВИЯ ШОК НА ГОРИВАТА КАТАСТРОФИРАХА В КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

Конституцонният съд обяви за противоконституционно решението за предприемане на мерки срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ, става ясно от решението на съда. То е прието единодушно от всички 12 конституционни съдии, участвали в заседанието. Конституционният съд разгледа въпроса след жалба на служебния кабинет срещу мерките. Става въпрос за решение на стария парламент от 13 март, с което възложи на Министерския съвет да предприеме спешни мерки за ограничаване на негативните икономически последици от високите цени на суровия петрол и природния газ.

КАКВО СТАВА С ЦЕНИТЕ, ДОКАТО ДЪРЖАВАТА ВЪВЕЖДА МЕРКИ? (ВИДЕО)

Какви мерки ще предприеме новата власт по отношение ръста на цените на стоките от малката потребителска кошница? С 2% са нараснали цените на стоките в малката потребителска кошница през миналия месец показват данни на КНСБ.

КАК РАДЕВ ОТГОВАРЯ НА ОЧАКВАНИЯТА НА ХОРАТА? АНАЛИЗ НА ПАВЕЛ ВЪЛЧЕВ (ВИДЕО)

Това, което се вижда от първите стъпки на "Прогресивна България", е, че се търси отговор на обществените очаквания. Това заяви в предаването "Студио Actualno" Павел Вълчев от "Алфа Рисърч", коментирайки темите от политическия дневен ред.

"КОЛЕНАТА ОМЕКВАТ ПРЕД ГОЛЕМИТЕ ПАРИ": ЕС ПРАЩА ХОРА ДА ПОМАГАТ НА "КАПИТАН АНДРЕЕВО", ЗАЩОТО СА НЕПОДКУПНИ

Представители на ЕС ще бъдат на ГКПП "Капитан Андреево", за да помагат на колегите си от БАБХ. Повикани са, за да има повече хора на терен, които не могат да бъдат купени. Това обясни земеделският министър от служебния кабинет на Андрей Гюров Иван Христанов.

КОЛКО Е СТРУВАЛА ОХРАНАТА НА ПЕЕВСКИ? ЕКСПЕРТ ПО СИГУРНОСТ С ПОДРОБНОСТИ

Вероятността решението да се свали охраната на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на лидера на ДПС Делян Пеевски да е политическо е много голяма. Няма как да научим какви са били основанията за охраната, тъй като информацията е класифицирана. Но е напълно нормално да е съществувала заплаха за сигурността им. НСО няма възможност да реагира на всички заплахи към всички политици. Ако Борисов и Пеевски са застрашени, трябва да се предприемат действия от МВР. Това каза експертът по сигурност Милен Иванов в ефира на Нова телевизия.

ТРИ ПРОЕКТА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ МИНАХА НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ. ПЕЕВСКИ ПОДКРЕПИ САМО ТОЗИ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ

Парламентът прие на първо четене и трите законопроекта за промени в Закона за съдебната власт, насочени към ограничаване на правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат и промяна в начина за избор на новите членове на кадровия орган.

СИЛНИ СИГНАЛИ ЗА УМОРАТА ОТ ВОЙНАТА В РУСИЯ: МЕРКЕЛ ЛИ ЩЕ УБЕДИ ПУТИН ДА СПРЕ? (ОБЗОР - ВИДЕО)

За победата сме, но 5 години вече война. "Време е да прекратим" - това са отзиви от анкета на руското опозиционно информационно издание SOTA, което отдавна е обявено за "чуждестранен агент" от режима на руския диктатор Владимир Путин. Анкетата е доста показателна, защото в нея си личи как обикновени руснаци хем още не смеят открито да говорят срещу режима на Путин заради войната, хем са достатъчно наясно какви вреди им носи тя, както и на Русия като цяло и искат всичко това да свърши.

ВСУ С НОВА ФОРМУЛА: ВСЕКИ УКРАИНСКИ ЕКИПАЖ С ПО 10 УБИТИ РУСНАЦИ НА МЕСЕЦ И С РУСИЯ Е СВЪРШЕНО (ВИДЕО)

Да се въведе нова формула за унищожаване на руските войници под името "Стандарт 10" за екипажите на ударните дронове предложи командирът на Силите за безпилотни системи на украинската армия Роберт Бровди с позивна Мадяр.

СРЕЩАТА НА ТРЪМП СЪС СИ ДЗИНПИН: ПЪРВИ ДУМИ И ПОЖЕЛАНИЯ (ВИДЕО)

"Можем ли, в интерес на благополучието на нашите два народа и бъдещето на човечеството, да изградим заедно по-светло бъдеще за двустранните ни отношения?". Този въпрос постави китайският авторитарен президент Си Дзинпин по време на дългоочакваната си среща с американския си колега Доналд Тръмп, който дойде на официална визита в Китай. Дзинпин предупреди, че в момента в световен мащаб върви "трансформация", невиждана от век - международната ситуация е турбулентна, а светът е на кръстопът - Още: Посрещнаха Тръмп с цветя в Пекин, той докара "две трети от БВП на Китай" в лицето на технологични гиганти (ВИДЕО)

"НОВ КРЪСТОПЪТ", УХАЖВАНЕ И НАПРЕЖЕНИЕ: ВСИЧКО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА СРЕЩАТА НА ТРЪМП И СИ ДЗИНПИН (ВИДЕО, СНИМКИ)

Американският президент Доналд Тръмп и китайският му колега Си Дзинпин обсъдиха войните в Близкия изток и Украйна, Тайван, Северна Корея, търговското напрежение и двустранните отношения по време на среща на върха в Пекин на 14 май. Републиканецът пристигна в Китай на тридневно държавно посещение по покана на Си, като вчера бе посрещнат тържествено. Той доведе със себе си буквално "армия" от директори на технологични компании - Илон Мъск, Тим Кук и други изявени лица от сектора. Днес Тръмп разговаря с китайския си колега в Голямата зала на народа.

КАК ПЕРСИЙСКАТА ИМПЕРИЯ ПРОМЕНЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯТА И ДО ДНЕС

Казва се, че историята се пише от победителите. Когато обаче става въпрос за древния свят, може би е по-точно да се каже, че историята се пише от историците, пише американското издание Big Think.