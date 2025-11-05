Любопитно:

България се позиционира като целогодишна дестинация на WTM Лондон 2025

05 ноември 2025, 15:06 часа 440 прочитания 0 коментара
Рекордната площ от 399 кв.м. на българския щанд и модерните дигитални решения  привлякоха вниманието на международните гости

България даде силен старт на участието си в най-влиятелното световно събитие за пътувания и туризъм WTM Лондон 2025, като представи най-големия досега национален щанд по време на изложението.

С впечатляваща експозиция, интерактивни технологии и наситена бизнес програма, страната ни демонстрира потенциала си да се утвърди като предпочитана целогодишна туристическа дестинация. Със своите 81 кв. м с LED екрани и още 30 индивидуални дисплея, иновативни VR решения, винени дегустации и модерни фотозони, българският щанд представя разнообразния туристически продукт на страната. Рекордната му площ от 399 кв. м, модерните дигитални решения и силното корпоративно и институционално присъствие привлякоха вниманието на международните гости още в първите часове на форума.

Министърът на туризма Мирослав Боршош, който води българската делегация в Лондон по повод на това знаково световно събитие, коментира: “Туризмът е особен вид икономика, която освен да носи приходи на държавата и да бъде развивана, е и секторът, който представя страната ни пред света, оформя възгледите за нея, създава усещането за България”.  С тези думи той подчертa, че участието на България на WTM Лондон 2025 е не просто реклама, а дългосрочна инвестиция в международния имидж и конкурентоспособността на страната.

В първия ден на изложението общо 30 български туристически фирми, сдружения и общини стартираха срещи с чуждестранни туроператори и инвеститори. През следващите дни програмата включва още редица B2B сесии, презентации и тематични събития, с цел да се утвърди мястото на България като сигурна и предпочитана дестинация за международни туристи през цялата година.

На специално събитие “Exploring Culture, History and Heritage in Travel: Bettany Hughes in conversation with Wanderlust” по време на WTM на 05 ноември 2025 г. проф. Бетани Хюс ще говори за България и ще представи части от епизоди на предаването й, заснети в страната.

В рамките на изложението Мирослав Боршош участва в среща на министрите организирана от Световния съвет за пътувания и туризъм, WTTC и UN Tourism, на която фокусът беше поставен върху развитието на новите технологии, сигурността на дестинациите и възможностите за устойчиви инвестиции. Събитието беше модерирано от Кристиян Фрейзър, водещ на BBC и в него взеха участие министърът на спорта, туризма, гражданското общество и младежта на Обединеното кралство Стефани Пийкок, министри от Европа, Азия и Африка. Участието на България в този формат подчертава стремежа на страната ни да бъде активна част от определянето на стратегическата посока на световния туристически сектор. По-късно министър Боршош проведе срещи с ръководството на едни от най-големите туроператори във Великобритания TUI Group и Jet2holidays, както и технологичната компания  Amadeus, която предоставя решения за резервации и управление както на фирми, така и на други лица в туристическата индустрия. Amadeus е ключов технологичен партньор на TUI. “България влиза в светлината на прожекторите със силата на своето културно наследство и природно разнообразие. Но това, което истински ни отличава, е нашият потенциал – да създаваме преживявания, да отваряме нови хоризонти и да посрещаме света със сърце. Днес не просто представяме страната си - ние надграждаме нейната  роля в световния туризъм”, подчерта министър Мирослав Боршош.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
