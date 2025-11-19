От ученик до ръководител

Пътят на Васил Лелегов от София в необятния свят на ритейла

Понякога пътят към мечтаната професия започва още в училище. Така се случва и с 20-годишния Васил Лелегов от София, който поставя началото на своята кариера чрез програмата за дуално обучение на Kaufland България. Днес той вече заема позицията ръководител „Процеси“ в един от най-новите магазини на веригата в столицата в кв. „Изгрев“.

Да учиш през опита

Пътят на Васил в света на ритейла започва в 11-и клас, когато той се включва в програмата на Kaufland като ученик от Националната финансово-стопанска гимназия. Първият допир до реална работна среда за него стартира със седемчасов работен ден, два дни в седмицата. В 12-и клас обучението се увеличава на три дни. Васил започва да трупа опит първо в склада, където научава колко е важна точността при движението на стоката. Следващите стъпки го отвеждат към пекарната, където вижда как се създават готови продукт. А в „Плодове и зеленчуци“ открива значението на подредбата и детайлите. Няколко месеца по-късно Васил се запознава и с работата с клиенти на каса – предизвикателство, което се оказва особено интересно за него. Ментори и управители го напътстват и му помагат да надгражда уменията си през цялото време. Натрупаните знания за различните отдели и процеси в добре смазаната машина на Kaufland му дават увереност и яснота какво му харесва и къде се чувства най-силен. Практиката се превръща в опит, който очертава и посоката напред.

Пътят, който изгражда

След завършване на средното си образование Васил получава обаждане от управителя на един от филиалите, в които е преминала практиката с предложение да продължи професионалния си път в Kaufland. Той приема без колебание. Така към днешна дата Васил вече е на отговорна позиция като ръководител „Процеси“ в един от най-модерните магазини на веригата в столицата, а работата му се състои в проверка на информацията за стоките, етикетите, както и организиране на рекламните материали за хипермаркета.

„Чувствам се страхотно, че съм част от екипа на Kaufland и благодаря за този шанс. Тук всеки работен ден е различен и интересен, имам страхотни колеги, с които се разбираме чудесно. Научих много от хората около мен, особено от управителите, които ме подкрепяха по време на обучението. Благодарение на тях развих качества, които дори не знаех, че притежавам. Работата тук ме направи по-уверен, мога да кажа, че ме изгради като личност и ме научи да вземам лесно решения в различни ситуации. Преди да започна обучението си, не бях толкова комуникативен, а сега общувам много по-лесно с хората.“, казва Васил.

Васил продължава висшето си образование в сферата на търговията и продажбите в Университета за национално и световно стопанство, като отново успява да съчетае ученето с работата.

Стъпки към бъдещето

Програмата за дуално обучение на Kaufland България дава възможност на учениците от последните два гимназиални класа да направят първите си крачки в професионалния свят, докато все още учат. Тя се провежда в седем гимназии в пет града в страната – София, Пловдив, Варна, Русе и Плевен – и предлага практически опит в динамична среда.

За много млади хора това е първото истинско пътуване в реалната работна обстановка, изпълнена с нови хора, предизвикателства и уроци, които не се преподават в класната стая. „На учениците, които се чудят дали да се включат в такава програма, бих казал, че това е уникална възможност да развият себе си. В училище получаваш много знания, но истинският опит идва от практиката, където всеки ден учиш нещата в действие и виждаш резултата.“, споделя Васил.

В това преживяване учениците не вървят сами – до тях са техните наставници, преминали специално обучение, и учителите-методици, които подкрепят развитието им и поддържат връзката между гимназията и Kaufland.

