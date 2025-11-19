След бонуса почивни дни: Възможните отпуски по коледно-новогодишните празници за 2025 г.

След решението на правителството 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. да бъдат почивни дни заради влизането на България в еврозоната, възможностите за отпуски на българина рязко се повишиха от гледна точка на броя почивни дни. Ето кои са основните възможности за комбиниране на отпуск за коледно-новогодишните празници.

20 декември 2025 – 4 януари 2026 г.

Ако ползвате отпуск на: 22, 23, 29, 30 декември, които са работните дни около празничните и официални почивни, то получавате цели 16 дни почивка (от 20.12 - събота до 01.01 януари 2026 г.)

24 декември 2025 г. - 4 януари 2026 г.

29 и 30 декември са работни, а 31 декември и 2 януари вече са официално приети за неприсъствени / неработни дни. Ако вземете отпуск на 29 и 30 декември, то получавате 12 почивни дни дни (от 24.12 - сряда до 04.01 - неделя вкл.)

20 - 28 декември 2025 г.

Официални почивни дни: 24, 25, 26, 27 и 28 декември (Коледа + събота и неделя). Ако вземете отпуск на: 22 и 23 декември (понеделник и вторник), получавате 9 почивни дни (от 20.12 - събота до 28.12 - неделя вкл.).

