България става част от инициативата за дронове: Ще преговаряме за ракети MICA

С две свои решения от днес - правителството на Румен Радев реши България да се присъединява към международна инициатива за развитие на способности за противовъздушна отбрана, или така наречената инициатива за дронове, както и да участваме в преговори за придобиване на ракети VL MICA, съобщиха от правителствена информационна служба.

Меморандумът за антидрон инициативата

Кабинетът одобри Меморандум между министрите на отбраната на Белгия, Дания, Финландия, Гърция, Румъния, Швеция и Турция и проект на Нота за присъединяване на Министерството на отбраната на Република България към него, при условията на последваща ратификация.

Сътрудничеството ще създаде условия за по-ефективно разработване и въвеждане на способности за защита от нисколетящи въздушни заплахи. То предвижда съвместен анализ на съществуващите и бъдещите технологични решения, оценка на тяхното съответствие с оперативните изисквания и актуалните заплахи, както и определяне на общ подход за последващи действия

България ще преговаря за ракети VL MICA.

Правителството одобри присъединяването на България към Рамковото споразумение между Франция и Дания за съвместно придобиване на системи VL MICA. То упълномощава министъра на отбраната да проведе преговори и да подпише споразумението между министерствата на отбраната на трите държави.

Проектът „Придобиване на зенитни ракети VL MICA“ е включен в Националния план за инвестиции в европейската отбранителна промишленост по инструмента SAFE. Той предвижда доставка на 32 зенитни ракети VL MICA и свързаните с тях услуги, като водеща държава е Франция. Ракетите са предназначени за системата за противовъздушна отбрана на многофункционалните патрулни кораби на Военноморските сили.

Следващите етапи от реализацията на проекта са приемане на проект за инвестиционен разход от Народното събрание и подписване на индивидуална поръчка по образец към Рамковото споразумение. В нея ще бъдат определени конкретните финансови параметри и сроковете за изпълнение. ОЩЕ: Нова атака в Черно море! Контейнеровоз е ударен край нос Калиакра