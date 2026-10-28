Дъщерята на покойния Слави Бинев: Загубихме го в момент, когато семейството ни беше по-раздалечено от всякога

Бившата състезателка в ансамбъла на България по художествена гимнастика Елена Бинева се сбогува с баща си Слави Бинев с емоционален пост в социалните мрежи. Както е известно, родният бизнесмен бе застрелян на 24 октомври в дома си в столичния квартал "Павлово". Обвиняемите за убийството остават в ареста към днешна дата. Сега дъщеря му хвърли малко светлина относно ситуацията вътре в семейството на фона на тази трагедия.

Ели Бинева с емоционално послание

Бинева призна, че загубата идва в момент, в който семейството е по-раздалечено от всякога. Тя разкри, че бизнесменът винаги е мечтал за голямо и сплотено семейство и се надява сега тази негова мечта да се превърне в реалност, макар и той да няма възможност да я преживее. Бившата гимнастичка не скри болката от загубата, като написа дълго послание към покойния си баща в профила си в социалните мрежи.

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"Съкрушително е, че ни напусна толкова рано... Той беше борец, но този път дори нямаше шанс да се пребори. Що се отнася до приятелите - той винаги им гласуваше доверие, особено на онези, които бяха близки до семейството ни от толкова дълго време. Никога не е очаквал подобно нещо... Не беше съвършен (никой не е), но беше нашият баща. Винаги искаше да бъдем най-добрата версия на себе си. Изпитваше огромна гордост от семейството си и от всяко постижение - било то голямо или малко, защото за него всяко постижение беше нещо значимо. Загубихме го в момент, когато семейството ни беше по-раздалечено от всякога. Вярвам, че той си е отишъл точно сега, за да може мечтата му - за голямо, стабилно семейство, което винаги държи един на друг - най-накрая да се превърне в реалност...

Беше твърд и силен, но дълбоко в себе си беше като голямо плюшено мече, изпълнено с толкова много любов. Винаги ще ни липсваш, но знам, че времето ще мине неусетно и отново ще бъдем заедно около масата, празнувайки любимите ни семейни празници. Обещаваме ти, че никога няма да те разочароваме и че винаги ще бъдем един до друг, превръщайки се в по-силно семейство от всякога - точно както ти винаги си искал. Ох, толкова много ни липсваш... Невъзможно е да приемем, че те няма, но рано или късно ще трябва да се научим да живеем с това. Обичаме те - винаги и завинаги", написа бившата националка в профила си в социалните мрежи.

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