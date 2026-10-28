ДБ внася декларация срещу изпращането на български войници в Украйна (ВИДЕО)

"Да, България" ще внесе декларация в Народното събрание, с която да бъде препотвърдено решението за неучастие на български въоръжени сили във войната в Украйна. От формацията обвиниха Румен Радев и "Прогресивна България" в разпространяване на лъжи и манипулации по темата, а Ивайло Мирчев постави нови въпроси за действията на службите след палежа на антени на сателитната система Starlink край село Плана.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов заяви на брифинг в Народното събрание, че Радев неправилно е представил споразумението с Украйна, подписано по време на служебния кабинет, като договор за участие във войната.

По думите на Божанов самият Радев неотдавна е заявил от парламентарната трибуна, че няма да отмени споразумението, тъй като то не предвижда финансови, военни или други ангажименти за България. Още: "Ако беше толкоз хубав - да го покажат и да спеделя изборите": Асен Василев нарече бюджета тесла за българите (ВИДЕО)

"За да бъдат спокойни всички българи, днес внасяме декларация, която препотвърждава решението на предишното Народно събрание. Това е декларация за неучастие на български въоръжени сили на територията на Украйна. Правим го, за да спрат лъжите, спекулациите, манипулациите и сплашването на българския народ", заяви Божанов.

Той обвини Илияна Йотова и управляващите, че използват темата за войната в предизборната кампания. Според него атаките им се дължат на опасения от загуба на президентските избори.

"Само авторитарните режими и желаещите да бъдат диктатори използват страха и насъскват хората едни срещу други, за да си осигурят обществена подкрепа", коментира Божанов.

ДБ поиска отговори за палежа на антените Starlink

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев разкритикува управляващите за поредния провал на извънредното заседание на парламента, на което трябваше да бъдат изслушани представители на институциите за палежа на антените Starlink край село Плана. По думите му около 80% от депутатите на "Прогресивна България" не са се явили на работа.

"Днес трябваше да се състои изслушване за запалените антени Starlink, но Радев и депутатите му предпочетоха да се скрият. След проваленото заседание премиерът и вътрешният министър с танцувална стъпка ни обясниха, че работата по саботажа на Starlink била свършена, вместо да дадат отговори на истинските въпроси", заяви Мирчев.

Той обвини управляващите, че са опитали да прикрият случая, и припомни, че по думите му самият той е съобщил за саботажа 48 часа след извършването му. Още: Милиарди рубли "украински" загуби за втория онлайн търговец в Русия, но той остава на печалба

Мирчев постави въпроса дали българските власти са получили предварително предупреждение от чуждестранна служба за възможен палеж, както и дали са предприети мерки за предотвратяването му.

Той поиска обяснение и как двамата 19-годишни обвиняеми са успели да влязат в България с автомобил Volkswagen Touareg, да подпалят антените и да напуснат страната, без да бъдат задържани от българските служби.

"Имало ли е патрул на МВР до антените и какво е правил той, докато двамата, заловени по-късно в Германия 19-годишни младежи, са палели антена след антена?", попита Мирчев.

Той заяви, че след похвалите на премиера за работата на службите трябва да бъде направена оценка дали действията им действително заслужават положителна оценка.

Мирчев постави въпроса за евентуална руска връзка

Според Мирчев управляващите са се опитали да прикрият саботажа, за да избегнат въпроса кой стои зад него. Той заяви, че службите са знаели за случилото се 24 часа след палежа, но информацията не е била включена в сводките на МВР. Още: Чии са дроновете в Черно море? Димитър Стоянов прехвърли топката на "Военна прокуратура"

"Всички те знаят отговора, но не смеят да го кажат пред обществото", заяви Мирчев, като предположи, че разследването може да доведе до руска следа.

В заключение той иронизира обясненията на властта за бързото разкриване на извършителите и настоя, че обществото трябва да получи отговори за пропуските в сигурността и действията на институциите.

Двамата обвиняеми за палежа бяха задържани в германския град Дуисбург по европейска заповед за арест. Българската прокуратура съобщи, че германските власти събират доказателства по делото и предстоят процедурите за предаването им на българските власти.