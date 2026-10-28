На фона на атаки в Черно море: Кабинетът не пуска началника на отбраната да си ходи преди Нова година

Правителството на Румен Радев изглежда не пуска генерал Емил Ефтимов да си ходи от поста преди Нова година, става ясно от решение на кабинета от днес. Министерският съвет предлага на президента на Република България да издаде указ, с който да освободи адмирал Емил Василев Ефтимов от длъжността „Началник на отбраната“ и от военна служба, считано от 2 януари 2027 г. Предложението идва след подаден рапорт от адмирал Ефтимов по условията на чл. 163 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Все още не е ясно защо Ефтимов иска да си ходи

Припомняме, че началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов поиска да освободи поста в края на септември.

Към момента не са обявени причините, поради които адмирал Ефтимов е решил да поиска освобождаването си от военна служба, въпреки че през годините отношенията между тогавашния върховен главнокомандващ Румен Радев и най-висшия български военен бяха съпътствани от публични разминавания по въпроса за възрастта за служба и бъдещето на висшия команден състав.

Ефтимов, който е най-висшият български военен, заема поста началник на отбраната от 30 март 2020 г. През годините той е получил редица отличия, сред които награден знак на Министерството на отбраната "За вярна служба под знамената" и почетен знак на МО "Свети Георги". ОЩЕ: Най-висшият български военен изненадващо се оттегли