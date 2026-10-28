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Чии са дроновете в Черно море? Димитър Стоянов прехвърли топката на "Военна прокуратура"

28 октомври 2026, 10:48 часа 508 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Чии са дроновете в Черно море? Димитър Стоянов прехвърли топката на "Военна прокуратура"

Разследването е под егидата на "Военна прокуратура" и информацчия какво е констатирано могат да дадат само те. Така министърът на отбраната Димитър Стоянов отговори на въпрос дали е установен произходът на дроновете в Черно море, което бе обект на дискусия и обвинения срещу правителството. Припомняме, че България отказа да назове чии са дроновете, като уточни, че това се разследва. Междувременно Румъния също каза че ще й отнеме време да представи доказателства чии са дроновете, с които са атакувани търговски кораби в нейни териториални води, но румънският президент Никушор Дан заяви, че атаките идват от Русия. 

Корабът "Khoryv“ дрейфа към териториалните ни води

""маме нова ситуация с кораба "Khoryv", който дрейфа и навлиза в нашето териториално море. ВМС съвместно с Министерство на транспорта сме предприели необходимите мерки да следваме ситуацията и при необходимост да реагираме", коментира министърът на отбраната Димитър Стоянов във връзка с ударения от Русия кораб край Констанца.

Припомняме, че корабът с 13-членен екипаж беше атакуван на 23 октомври край Костанца. Според информация на румънската информационна агенция Agerpres ставаше дума за екипаж от 10 украински граждани и 3 азербайджански граждани. Малко след инцидента румънският президент Никушор Дан обвини Русия в ескалация на атаките си по източния фланг на НАТО. ОЩЕ: Навлиза в териториалното ни море: Ще ударят ли ВМС кораба "Khoryv“?

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Димитър Стоянов дронове военна прокуратура война Украйна ударени кораби Черно море
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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