Карлос Насар остана на 1 килограм от световния рекорд и даде ясен знак на съперниците си (ВИДЕО)

Феноменът на българските щанги Карлос Насар демонстрира отлична форма седмица преди участието му на Световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо, Китай. Родният тежкоатлет ще участва в категория до 95 килограма, където ще се бори за титлата в тежка конкуренция. Изненадващо Насар не е с най-високата заявка. Българинът е с трета по сила заявка от 390 килограма. Иранецът Али Алипур, който наскоро подобри световния рекорд, е поискал 400 кг, а Нургиса Адилетули от Казахстан и Фейксян Куан от Китай са дали заявка от 395 кг.

Насар показа отлична форма на общата тренировка в Нинбо

Въпреки това, изглежда, че Насар спокойно може да се справи с конкуренцията. Това си пролича по време на общата тренировка в залата в Нинбо с останалите състезатели. Българинът направи успешен опит в изхвърлянето на 180 килограма, като демонстрира, че има и още по-големи възможности. Това е само с един килограм по-малко от действащия световен рекорд. Той е притежание на Али Алипур, който го постигна по време на Азиатските игри в Нагоя преди месец. Тогава в изтласкването той записа 218 кг и двубой от 398, с което подобри световния стандарт.

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Надпреварата в категория до 95 килограма се очертава да бъде много оспорвана. Тя ще се проведе на 4 ноември, сряда, от 13:00 часа. Феновете ще имат възможност да проследят Световното първенство в Нинбо в каналите на bTV, RING и VOYO. Шампионатът вече е в ход, като във вторник бяха раздадени медалите в по-ниските категории. Последният ден от надпреварата ще бъде 8 ноември, неделя, когато ще се проведе състезанието в категория до 110 килограма при мъжете и 86 кг при жените.

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