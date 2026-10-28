Първи резултати от вота:

Карлос Насар остана на 1 килограм от световния рекорд и даде ясен знак на съперниците си (ВИДЕО)

28 октомври 2026, 14:15 часа 1691 прочитания 0 коментара
Снимка: Giorgio Scala/Deepbluemedia
Карлос Насар остана на 1 килограм от световния рекорд и даде ясен знак на съперниците си (ВИДЕО)

Феноменът на българските щанги Карлос Насар демонстрира отлична форма седмица преди участието му на Световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо, Китай. Родният тежкоатлет ще участва в категория до 95 килограма, където ще се бори за титлата в тежка конкуренция. Изненадващо Насар не е с най-високата заявка. Българинът е с трета по сила заявка от 390 килограма. Иранецът Али Алипур, който наскоро подобри световния рекорд,  е поискал 400 кг, а Нургиса Адилетули от Казахстан и Фейксян Куан от Китай са дали заявка от 395 кг. 

Насар показа отлична форма на общата тренировка в Нинбо

Въпреки това, изглежда, че Насар спокойно може да се справи с конкуренцията. Това си пролича по време на общата тренировка в залата в Нинбо с останалите състезатели. Българинът направи успешен опит в изхвърлянето на 180 килограма, като демонстрира, че има и още по-големи възможности. Това е само с един килограм по-малко от действащия световен рекорд. Той е притежание на Али Алипур, който го постигна по време на Азиатските игри в Нагоя преди месец. Тогава в изтласкването той записа 218 кг и двубой от 398, с което подобри световния стандарт.

ОЩЕ: Иранец счупи световния рекорд, но IWF вижда друг фаворит в категорията на Карлос Насар

Надпреварата в категория до 95 килограма се очертава да бъде много оспорвана. Тя ще се проведе на 4 ноември, сряда, от 13:00 часа. Феновете ще имат възможност да проследят Световното първенство в Нинбо в каналите на bTV, RING и VOYO. Шампионатът вече е в ход, като във вторник бяха раздадени медалите в по-ниските категории. Последният ден от надпреварата ще бъде 8 ноември, неделя, когато ще се проведе състезанието в категория до 110 килограма при мъжете и 86 кг при жените.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Авторитарни държави окупираха подиума на Световното по щанги, атакуваха и световен рекорд

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
вдигане на тежести Карлос Насар Световно първенство по вдигане на тежести
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес