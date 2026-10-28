Министърът на отбраната с първа информация за ударения край нос Калиакра контейнеровоз

Контейнеровоз беше атакуван от три морски дрона в Черно море, на около 21 морски мили югоизточно от Шабла. Ударът е бил нанесен по време на тристранната среща на министрите на отбраната и началниците на отбраната на България, Румъния и Турция в София, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов.

"Докато течеше тази среща, беше ударен контейнеровоз в прилежащото море от три морски дрона. Разстоянието приблизително е 21 мили югоизточно от Шабла", заяви Стоянов на пресконференция след разговорите.

Срещата в София беше посветена на сигурността и отбраната в Черноморския регион. Още: Чии са дроновете в Черно море? Димитър Стоянов прехвърли топката на "Военна прокуратура"

Поредна атака срещу търговски кораб в Черно море

По-рано днес стана ясно, че плаващият под либерийски флаг контейнеровоз CONTSHIP JET е бил поразен при атака с дронове край нос Калиакра, докато пътувал от израелското пристанище Хайфа към румънската Констанца.

Според първоначалната информация корабът се е намирал на около 16 морски мили от нос Калиакра, а екипажът е напуснал плавателния съд. Към момента на публикацията не бяха известни подробности за състоянието на моряците и размера на щетите.

Инцидентът е пореден от серията нападения с въздушни и морски дронове срещу търговски кораби в близост до българското и румънското крайбрежие през октомври. Сред другите плавателни съдове, засегнати при подобни атаки, са ROYAD MAMMADOV, ALFA WATAN, HS DIGNITY, ABLE и CHELSEA-3. Още: Навлиза в териториалното ни море: Ще ударят ли ВМС кораба "Khoryv“?

Към момента предоставената информация не позволява да се потвърди дали съобщената от министър Стоянов атака е именно тази срещу CONTSHIP JET.