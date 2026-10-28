Нова атака в Черно море! Контейнеровоз е ударен край нос Калиакра

Плаващият под флага на Либерия контейнеровоз CONTSHIP JET е поразен при атака с дронове при преход край нос Калиакра с направление към Констанца, Румъния. Информацията беше потвърдена от Министерството на отбраната.

Корабът е плавал от израелското пристанище Хайфе към румънския град Констанца. По информация на изданието плавателният съд се е намирал на около 16 морски мили от нос Калиакра.

По предварителни данни екипажът се е състоял от 14 филипинци и 4-ма украинци и е спасен. Всички са на борда на български военен кораб. По информация на рибари, които били близо, корабът в момента гори и се е наклонил силно на едната страна. Вижте и първа информация от Димитър Стоянов: Министърът на отбраната с първа информация за ударения край нос Калиакра контейнеровоз

Среща за сигурността в Черно море

По същото време днес се провежда среща на министрите на отбраната на България, Турция и Румъния.

Атаката е поредният случай от серията нападения с въздушни и морски дронове срещу търговски кораби в близост до българското и румънското крайбрежие през октомври. Не стихват и коментарите, че Черно море вече е най-опасният воден път.

По данни на Maritime.bg през последните седмици при подобни инциденти са потопени няколко плавателни съда, а други са били поразени. Сред тях са корабите ROYAD MAMMADOV, ALFA WATAN и HS DIGNITY, както и ABLE и CHELSEA-3.