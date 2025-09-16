Войната в Украйна:

България унищожи морски дрон - за целта използва три вида оборудване

16 септември 2025, 14:39 часа 395 прочитания 0 коментара
България унищожи морски дрон - за целта използва три вида оборудване

Заради войната в Украйна, използването на дронове във военната сфера се превърна буквално в тема номер едно - и то не само за Украйна и Русия, а и за целия регион на Източна Европа. Как точно се спират дроновете най-добре показват точно Украйна и Русия - защитата трябва да е многостепенна, с използване на различни оръжия и похвати.

Какво прави България в това отношения? Министерството на отбраната (МО) ни официално съобщи, че на 15 септември е унищожило морски дрон в Черно море, на около 80 км източно от Варна. Какво е използвано за целта - кораб, катер и хеликоптер. "Взети са всички мерки за обезопасяването на корабоплаването в района", уверяват от МО. Оттам уточняват, че операцията е била съюзническа, а не само българска.

Колко точно струва ангажирането на два плавателни съда и хеликоптер, за да бъде унищожен един дрон и колко струва самият дрон - такава информация от МО няма. Но пък вече има информация, че Русия използва украински опит за сваляне на дронове във въздуха - със стари (селскостопански) самолети, в които има екипаж от пилот и стрелец с картечница:

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Припомняме, че България, Турция и Румъния от 2024 година действат в съвместна инициатива за унищожаване на морски мини в Черно море - Още: Официално разминиране на Черно море: България участва, ясно е кой взема решенията за операции

ЗАГЛАВНА СНИМКА: АРХИВ

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
морски дрон морски дронове мини Черно море
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес