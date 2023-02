Българин е в неизвестност под руините след опустошителните земетресения в Турция (ВИДЕО)

"Има един наш сънародник в Искендерун, с когото не е установен контакт. Живее в един от разрушените блокове и в момента семейството му и сънародници се опитват да установят връзка с него - още такава няма“, обясни Чолаков, извънреден и пълномощен посланик в Република Турция пред bTV.

Мъжът има двойно гражданство – българско и турско, съобщи още посланика ни.

Според последната информация към 17:30 часа в понеделник от властите в Турция 1498 души са загинали след трусовете, а над 8500 са били ранени. Припомняме, че поредица от трусове разлюляха южната ни съседка и нанесоха щети в редица градове, най-вече в Кахраманмараш.

С пост в социалните мрежи турският президент Реджеп Ердоган увери, че всички държавни звена са в готовност и изказа загриженост за засегнатите хора.

„Около 4:17 ч. сутринта земетресение с магнитуд 7,4 по Рихтер удари региона. Трусът е с епицентър в Кахраманмараш и е силно разрушителен. В момента всички областни управители са мобилизирани. На място са изпратени жандармерия, полиция, въоръжените сили на Турция, екипи за бедствия и аварии, турският Червен полумесец, както и членове на издирвателните служби” обяви министърът на вътрешните работи на Турция Сюлейман Сойлу.

