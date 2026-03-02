Техеран: САЩ и Израел удариха ядрения обект в Иран

Иранското ядрено съоръжение в Натанз е било поразено по време на военни операции на САЩ и Израел срещу Ислямската република. Това заяви иранският посланик към Международната агенция за атомна енергия Реза Наджафи по време на заседание на Управителния съвет на Агенцията във Виена.

"Отново атакуваха мирните ядрени съоръжения на Иран, които са под гаранциите на МААЕ", каза Наджафи пред журналисти. На въпрос кои обекти са били засегнати, той отговори кратко: "Натанз."

Междувременно от Международната агенция за атомна енергия съобщиха, че към този момент няма индикации ядрени инсталации в страната да са били ударени или повредени. Според официалната информация няма данни за щети по атомната електроцентрала в Бушер, изследователския реактор в Техеран или по други съоръжения от ядрения горивен цикъл. Още: Щети по сръбското посолство в Техеран (ВИДЕО)

МААЕ реагира

Генералният директор на МААЕ Рафаел Мариано Гроси направи изявление пред 35-членния Управителен съвет в централата на организацията във Виена.

"Регионалната мрежа за мониторинг на безопасността е в готовност и поддържа непрекъсната връзка с нас. Досега не е установено повишаване на нивата на радиация в съседните на Иран държави", заяви Гроси.

По думите му Агенцията продължава опитите за връзка с иранските ядрени регулаторни органи чрез IEC, но засега няма отговор от тяхна страна.

"В съответствие с целите на МААЕ, залегнали в нейния устав, отново призовавам всички страни да проявяват максимална сдържаност, за да избегнат по-нататъшна ескалация", подчерта още генералният директор на Агенцията. Още: Ядрено оръжие или ракети: Иран е направил труден избор, но крие и нещо ценно (САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

Към момента няма официална информация за мащаба на нанесените щети в Натанз, нито за потенциални последици за ядрената безопасност в региона.