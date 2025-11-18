Българите не вярват в собствената си демокрация: Ново проучване

81.2% от българите не са съгласни, че демокрацията в България е истинска. На другото мнение са 14.6%, а има и малък дял на колебаещи се. Най-убедени, че демокрацията не е истинска, са най-възрастните – разочарованието при тях клони към единодушие. Това показват данните от независим телефонен сондаж на социологическата агенция "Мяра", проведен между 12 и 17 ноември 2025 г. сред 807 пълнолетни български граждани. Максималното стандартно отклонение е ±3,5 при 50% дялове. 1% от извадката се равнява на около 54 000 души.

Преходът продължава

57.6% не мислят, че у нас има действаща пазарна икономика, а 35% смятат, че това, което имаме у нас, все пак е действителното пазарно стопанство. Картината при най-младите е контрастна – там убедените, че пазарът действа реално, са мнозинство.

78.2% са на мнение, че преходът все още продължава, а само 15.5% са на противоположното мнение.

60.2% пък се съгласяват с твърдение, че Държавна сигурност продължава да управлява политическите процеси в България. 22% са на обратното мнение, а немалък дял от 17.8% все пак признават, че не могат да определят. Дяловете на затруднена преценка са очаквано най-високи при най-младите. Без значение дали става дума за конспиративно съзнание, или пък за преценка на реалности, схващането на мнозинствата е, че близкото минало все още определя днешните ни дни.

По-благосклонно закономерно отговарят привържениците на партии във властта. Данните като цяло могат да се прочетат като разочарование, но и като очакване, че и други траектории са възможни. В същото време картината ясно показва и възможна обществена наивност пред капиталистическите реалности. Показва и поколенски разломи.