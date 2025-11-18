Пътуваме по суша, въздух и вода с един билет

Скоро България може да има единен електронен билет за влак, автобус, самолет и воден транспорт.

Това предвижда новия Закон за обществен транспорт, който Министерството на транспорта публикува за обществено обсъждане.

България прави крачка към европейския модел на единна транспортна система, която осигурява удобни връзки между всички видове транспорт. В новия закон за първи път се създава цялостна правна рамка за планиране, управление, възлагане, финансиране, цифровизация и контрол на обществения транспорт.

Удобен, свързан, достъпен транспорт

Законът поставя основата на по-справедлива и устойчива транспортна система, заяви вицепремиерът Гроздан Караджов.

Източник: БГНЕС

"С този закон за първи път въвеждаме национална транспортна схема, единен електронен билет, ясни правила за възлагане и финансиране на обществените превози, и стандарти за качество. Целта е проста – удобен, свързан, достъпен и предвидим транспорт за всички граждани", казва министърът на транспорта.

СЩе бъде въведена Национална транспортна схема, която интегрира и координира разписанията на различните видове транспорт. Целта е да се осигури минимално време за изчакване, предаде БНР.

Схемата ще се актуализира редовно. Планът е да се осигуряват поне 3 транспортни връзки дневно за всяко населено място.

Цялата информация - на едно място

Предвижда се създаването на Национална точка за достъп – единна електронна система, която събира и предоставя актуална информация за обществения транспорт.

Чрез нея гражданите ще имат лесен достъп до разписания, маршрути и връзки и ще могат надеждно да планират пътуванията си.

Всеки превозвач и оператор пък ще е задължен да предоставя и актуализира данните си безплатно.

Въвежда се Интелигентна система за управление на обществения транспорт, която включва Националния транспортен модел и Националната система за единен превозен документ. Чрез тази система държавата и общините ще разполагат с информация в реално време за движението на транспорта, ще управляват схемата, ще следят изпълнението на договорите и ще изчисляват справедливо субсидии и компенсации. Всички институции, които сключват договори за обществен транспорт, ще имат задължението да подават данни към системата в срок до 7 дни.

Националният транспортен модел пък ще измерва транспортното предлагане и ще прогнозира търсенето. Чрез него ще се разработват краткосрочни и дългосрочни сценарии за развитие на мрежата. Моделът използва съвременни методи за симулация и анализ, за да осигури ефективно планиране и достъпност.

Единен електронен билет

За първи път българите ще имат достъп до електронен билет, валиден за различни видове транспорт в рамките на едно пътуване. Това ще стане със създаването на Национална система за единен превозен документ

С едно плащане ще си купуваме билет, който комбинира влак, автобус, самолет или воден транспорт.

Системата ще използва модерни стандарти и интерфейси за валидиране, проверка и разпределение на приходите, и ще бъде отворена и съвместима с всички оператори. Така ще отпадне нуждата от купуването на множество различни билети.

Ще бъде въведен и механизъм за справедливо разпределение на приходите между превозвачите – клирингова система. Тя ще обработва данните от продажбата на билетите и автоматично ще изчислява дела на всеки оператор – железопътен, автобусен, въздушен или воден. Така се гарантират прозрачност, точност и доверие между превозвачите, а услугата е устойчиво финансирана.

В закона се поставя акцент върху сътрудничеството между общините, като се дава възможност за превоз по заявка в малките населени места и прозрачни правила за достъп до автогари и автоспирки.