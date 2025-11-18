Обявяването на 31 декември и 2 януари за почивни дни е на финалната права

Очаква се Министерския съвет да определи 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. за почивни дни с оглед въвеждането на еврото като официална парична единица от 1 януари, видя Actualno.com в окончателните резултати от проведената консултация по проекта за обществено обсъждане. В публикуваната във вторник справка за получените предложения и коментарите на администрацията на правителството става ясно, че решението ще е в подкрепа на обявяването на двата дни за неприсъствени.

По неофициална информация решението може да бъде взето още тази сряда, 19 ноември, на редовното заседание на кабинета "Желязков", научи Actualno.com.

В хода на общественото обсъждане са били получени редица становища, като най-видими и обосновани са тези на някои от работодателските организации, които са се обявили против идеята. В своя защита обаче от правителството посочват, че предвидените неприсъствени дни са "необходима предпоставка за безпроблемната пренастройка и окончателно тестване на ключови системи на финансовия и нефинансов сектор", а "без такъв преходен период съществува висок риск от технически грешки, забавяния и прекъсвания, които могат да доведат до затруднения в разплащанията".

Според властта в тази връзка рискът е особено висок за банковия сектор, тъй като за него е от съществено значение да разполага с достатъчно техническо време, в което не работи с клиенти, за пренастройка на системите. Затова и липсата на такъв период би противоречал на целта за плавно и безпроблемно въвеждане на еврото, която е и сред основните задачи на правителството.

"Поради гореизложените причини, макар да отчитаме, че обявяването на 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. за неприсъствени би могло да има определени неблагоприятни ефекти за някои търговци за този период, цената на неправилно или непълно адаптиране на системите би била многократно по-висока от временните неудобства, произтичащи от това решение. Решението е еднократно, целево и в интерес на успешното преминаване към новата валута", пишат от администрацията.

