След най-успешния летен сезон: Ще привличаме с културен туризъм

България изпраща успешна туристическа година, като плановете за новата 2026 г. са да се утвърдим като един от европейските лидери в културния туризъм.

Това стана ясно на конференция "Дестинация България на фокус за 2026 г.", организирана от Националния борд по туризъм (НБТ), с институционалната подкрепа на Министерството на туризма.

Най-успешният летен сезон

Изминалият летен сезон е бил най-успешният за България след пандемията и прогнозите за зимния сезон също са оптимистични, заяви заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева. Тя очаква устойчивата положителна тенденция да продължи.

От юни до септември тази година в местата за настаняване в страната са регистрирани над 5 200 000 туристи и са реализирани повече от 19 500 000 нощувки. Това представлява ръст от 4,2% по отношение на туристите и 3% ръст при нощувките спрямо същия период на 2024 г., сочат официалните данни на министерството.

Българите са основните туристи у нас, а от чуждите пазари водещи са Румъния, Украйна, Полша, Великобритания и Германия. В сравнение с 2024 г. е отчетен е сериозен ръст от ключови пазари като Турция – ръст с 60%, Германия – 28%, Франция – 12% , Гърция – 12%, Румъния – 9,5%, Италия – 9,3%.

Културният туризъм на фокус

През 2026 г. фокус на министерството ще бъде културния туризъм.

"Считаме, че 2025 година е преломна година, не само заради статистическите данни, но и защото реализира нова визия за развитието на туристическата индустрия, визия, чийто автор е министърът на туризма Мирослав Боршош", посочи Георгиева.

България разполага с едно от най-богатите културни наследства в Европа - от праисторически обекти и тракийски съкровища, през антични и средновековни градове, до живи традиции, фестивали, занаяти и културно многообразие, коментира Георгиева.

Културният туризъм е избран, защото той удължава сезона и стимулира целогодишни пътувания, създава по-висока добавена стойност, като привлича туристи с по-голяма ангажираност и интерес към местните общности. Също така той спомага за равномерното развитие на регионите, като разгръща техния туристически потенциал и отговаря на световната тенденция за търсене на автентични, осмислени и устойчиви туристически преживявания.

Министерството ще разработи и популяризира нови тематични туристически маршрути - исторически, културни, фестивални, гастрономически.

В името на повишаването на интереса към страната ни като целогодишна туристическа дестинация ще се работи в партньорство с общините, музеите, културните центрове и туристическия бизнес.

"Ще подкрепяме събития, които представят автентичната българска култура пред света. Ще утвърждаваме България като дестинация за устойчиво преживяване с акцент върху автентичността и опазването на наследството", заяви Георгиева, цитирана от БТА.

За да има успех новата концепция обаче е необходим обединен сектор - държава, бизнес, общини в лицето на местната власт, културните институции, академичните среди и гражданските организации.

"Нашият призив е заедно да превърнем културното наследство на България в двигател на устойчив растеж и още по-притегателна сила за туристите от цял свят да избират страната ни. Вярваме, че 2026 година ще бъде годината, в която България ще се утвърди като лидер сред европейските дестинации за културен туризъм", коментира още Георгиева.

Министерството скоро ще е готово и с годишната програма за национална туристическа реклама за следващата година. Предстои да бъдат избрани събитията, на които ще се разчита, за да може България да става по-видима туристическата дестинация, каза Георгиева.