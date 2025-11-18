Войната в Украйна:

След най-успешния летен сезон: Ще привличаме с културен туризъм

18 ноември 2025, 12:17 часа 378 прочитания 0 коментара
След най-успешния летен сезон: Ще привличаме с културен туризъм

България изпраща успешна туристическа година, като плановете за новата 2026 г. са да се утвърдим като един от европейските лидери в културния туризъм.

Това стана ясно на конференция "Дестинация България на фокус за 2026 г.", организирана от Националния борд по туризъм (НБТ), с институционалната подкрепа на Министерството на туризма.

Най-успешният летен сезон

Още: Пътуванията на българи в чужбина се увеличават сериозно

Изминалият летен сезон е бил най-успешният за България след пандемията и прогнозите за зимния сезон също са оптимистични, заяви заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева. Тя очаква устойчивата положителна тенденция да продължи.

От юни до септември тази година в местата за настаняване в страната са регистрирани над 5 200 000 туристи и са реализирани повече от 19 500 000 нощувки. Това представлява ръст от 4,2% по отношение на туристите и 3% ръст при нощувките спрямо същия период на 2024 г., сочат официалните данни на министерството.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: БГНЕС

Българите са основните туристи у нас, а от чуждите пазари водещи са Румъния, Украйна, Полша, Великобритания и Германия. В сравнение с 2024 г. е отчетен е сериозен ръст от ключови пазари като Турция – ръст с 60%, Германия – 28%, Франция – 12% , Гърция – 12%, Румъния – 9,5%, Италия – 9,3%.

Културният туризъм на фокус

Още: Приходите от нощувки се увеличават сериозно през лятото

През 2026 г. фокус на министерството ще бъде културния туризъм.

"Считаме, че 2025 година е преломна година, не само заради статистическите данни, но и защото реализира нова визия за развитието на туристическата индустрия, визия, чийто автор е министърът на туризма Мирослав Боршош", посочи Георгиева.

България разполага с едно от най-богатите културни наследства в Европа - от праисторически обекти и тракийски съкровища, през антични и средновековни градове, до живи традиции, фестивали, занаяти и културно многообразие, коментира Георгиева.

Културният туризъм е избран, защото той удължава сезона и стимулира целогодишни пътувания, създава по-висока добавена стойност, като привлича туристи с по-голяма ангажираност и интерес към местните общности. Също така той спомага за равномерното развитие на регионите, като разгръща техния туристически потенциал и отговаря на световната тенденция за търсене на автентични, осмислени и устойчиви туристически преживявания.

Източник: БГНЕС

Още: Солено море: България е втора в ЕС по поскъпване на почивките

Министерството ще разработи и популяризира нови тематични туристически маршрути - исторически, културни, фестивални, гастрономически.

В името на повишаването на интереса към страната ни като целогодишна туристическа дестинация ще се работи в партньорство с общините, музеите, културните центрове и туристическия бизнес.

"Ще подкрепяме събития, които представят автентичната българска култура пред света. Ще утвърждаваме България като дестинация за устойчиво преживяване с акцент върху автентичността и опазването на наследството", заяви Георгиева, цитирана от БТА.

За да има успех новата концепция обаче е необходим обединен сектор - държава, бизнес, общини в лицето на местната власт, културните институции, академичните среди и гражданските организации.

Още: България е сред водещите в ЕС по ръст на туристическите нощувки

"Нашият призив е заедно да превърнем културното наследство на България в двигател на устойчив растеж и още по-притегателна сила за туристите от цял свят да избират страната ни. Вярваме, че 2026 година ще бъде годината, в която България ще се утвърди като лидер сред европейските дестинации за културен туризъм", коментира още Георгиева.

Министерството скоро ще е готово и с годишната програма за национална туристическа реклама за следващата година. Предстои да бъдат избрани събитията, на които ще се разчита, за да може България да става по-видима туристическата дестинация, каза Георгиева.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Целогодишен туризъм Туризъм културен туризъм Министерство на туризма
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес