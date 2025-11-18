Силните дъждове сменят мястото. Времето утре - 19 ноември 2025 г. (КАРТА)

На 19 ноември 2025 г. дъждовете продължават. Значителни по количество на места в Югозападна, Централна Северна и Североизточна България, както и в южните райони на Източните Родопи. На по-малко места и по-малко по количество ще са валежите в югоизточните, а утре през деня и в северозападните райони. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. В Южна България ще остане от юг-югозапад, ще е умерен, в югоизточните райони и северно от планините - временно силен и поривист. Там и температурите ще останат по-високи: минималните ще са между 12° и 17°, а максималните – между 16° и 21°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Температурите

В останалата част от страната минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните – от 7°-9° в северозападните райони до 13°-15° в югозападните. В София минималната температура ще бъде около 8°, а максималната – около 12°. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 4°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат от 15°-16° по Северното Черноморие до 21° на юг. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Жълт код

Жълт код за обилни валежи е обявен за областите: Благоевград, Кюстендил, Перник, София-област, София-град, Ловеч, Габрово, Велико Търново и Търговище.

Източник: Meteo.bg

