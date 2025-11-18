"Трябва да сме готови за кризи от всякакъв характер": Говори командирът на Сухопътните войски

Трябва да даваме всичко от себе си, ако се наложи, за кризи от всякакъв характер. Това каза командирът на Сухопътните войски ген.-майор Деян Дешков в сутрешния блок на БНТ във връзка с празника на Сухопътните войски на 19 октомври, когато България отбелязва победа в Сръбско-българската война. В контекста на привличането в армията според него хората трябва да разбират гражданската отговорност към страната.

Бронираните машини "Страйкър"

Командирът на Сухопътните войски увери, че по договора за бронирани машини "Страйкър" всичко е нормално. "Ввие знаете, той е подписан, върви си с изпълнението, почти на ежедневна база има преговори. Всичко е в абюсолютно в нормалния тон", каза той.

Ген.-майор Дешков е оптимист, тъй като вървят административните организации по отношение на транспортирането на първите машини до България.

Според командира на Сухопътните войски армията може да даде малък бустер на икономиката. По думите му няма значение какво оборудване е избрано - американско или европейско, важното е да отговаря на изискванията за експлоатация и поддръжка.

Добре забравеното старо

Той коментира и съвременните войни, като каза, пче те са добре забравеното старо.

"Това, което си представяхме преди години, че всичко ще е само скомпютрите, изкуственият интелект и летенето във въздуха, това не е така. В един момент се достига до патовата ситуация, че отново се решава от човека на самото място. Това е добре забравеното старо", добави още ген.-майор Дешков. ОЩЕ: За пореден път се включихме във военно учение в тясна координация с румънската армия