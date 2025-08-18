Бързо меню като за лятото с над 40% намаление в Kaufland

Когато жегата е безмилостна, а времето за готвене – малко, бързото лятно меню е спасение. От 18 до 24 август магазините на Kaufland предлагат свежи български продукти, с които можете да сготвите балансирано меню за минути. Хрупкаво българско бяло зеле с 44% намаление за 0,99 лв./кг и сладки моркови с 35% отстъпка за 1,29 лв./кг са идеалната салатена основа, към която може да се добави сочно филе от сьомга с 30% намаление за 29,99 лв./кг. Финалът може да бъде сладък и полезен – протеинова плодова извара или грис пудинг K-Classic струват само за 1,99 лв., или протеинов микс за палачинки и мъфини от Max Dynamics с 40% отстъпка за 5,99 лв. Всички продукти могат да бъдат намерени тук.

От свежата витрина кашкавал „Белииса“ изкушава с богат вкус и 39% намаление – само 16,99 лв./кг. За сладък завършек на деня изборът е между кремообразния сладолед Familia Collection за 6,99 лв. или пухкавите кексчета Barni за 2,19 лв. А за летните вечери с компания Kaufland Card носи още поводи за наздравица – 12 кена бира „Пиринско“ по 0,5 л. ви очакват на специална цена от 11,99 лв. с 35% отстъпка.

Менюто лесно се допълва с ароматни домати на клонка с 47% намаление за 1,99 лв./кг, сочни пилешки бутчета от свежата витрина за 3,79 лв./кг и крехко варено-пушено свинско филе за 9,99 лв./кг. – класически комбинации, които често присъстват в домашните рецепти. А за тези, които обичат винаги да имат под ръка основни продукти, 1 кг захар „Захира“ е с 48% намаление за 1,19 лв. И защото модерният дом цени удобството, микровълновата фурна Neo с 43% отстъпка за 89,99 лв. е практично допълнение, което прави приготвянето на бързи ястия още по-лесно.

Сред най-ароматните родни акценти тази седмица са лютите чушки от семейство Родинови – гордостта на градините в село Страшимирово. Всяка разновидност носи своя характер: Лесковачката джинка гъделичка небцето с плътна лютивина за 3,99 лв., огненият Кайен за 2,99 лв. и пикантното Халапеньо за 2,99 лв. внасят екзотичен щрих, а Българският морков с ярко оранжев цвят и нежна сладост е 3,49 лв. Цветната палитра по щандовете се допълва от шарени патладжани за 1,99 лв./кг, свеж зелен лук за 0,89 лв./връзка и тиква Матилда за 1,49 лв./кг – вкусове, които носят есенно-лятното настроение още от първата хапка.

Лятото винаги напомня за себе си с морските си вкусове – свежият аромат на риба и даровете на дълбините сякаш носят морски бриз директно в чинията. Тази седмица Kaufland поднася истинска палитра от изкушения: хек филе с 44% намаление за 9,99 лв./кг, нежно риба тон филе за 29,99 лв./кг, прясна изчистена риба Фагри за 23,99 лв./кг и класическа Ципура за 18,99 лв./кг. Сред морските дарове блестят скариди ванамей с 33% отстъпка, филе херинга от Ocean Fish с 43% намаление за 2,99 лв. и салата „морски дар“ за 16,99 лв./кг – вкусова разходка по брега, която може да започне от магазина и да завърши на трапезата у дома.

За балансирано хранене с протеини Kaufland предлага протеинов хляб от пекарната на ритейлъра за 2,79 лв., протеинов йогурт Kri Kri за 2,49 лв., сирене котидж MILRAM за 3,29 лв. и яйчен белтък Balticovo 1 л за 8,49 лв. Сред бързите протеинови решения са кебап фюжън и нудли със скариди Fripozo за 6,99 лв., протеинови барчета от Rice Up и ELIT за 2,49 лв., както и протеин на прах Fit Spo за 2,49 лв. За закуска – протеинова гранола Go On за 5,99 лв. или протеинов крем Sisinni за 9,99 лв. На фокус е и собствената марка K-Concept+ Sports с 3x45 г протеинови барчета с шоколад за 5,95 лв. и с кокос за 7,45 лв.