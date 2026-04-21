Честността на изборите - резултат и от денонощната работа на стотици доброволци

Парламентарните избори на 19 април протекоха без съществени нарушения, отчитат наблюдателите от няколко граждански организации, които бяха обединили усилия в съвместен щаб. Асоциацията на европейските журналисти регистрира свои наблюдатели и се присъедини към усилията на Обединението за честни избори, Сдружение “Будни хора” и Инициатива “Правосъдие за всеки”, съобщават от АЕЖ.

Основният извод от преминалите избори е, че честността им се гарантира от денонощната работа на много хора на терен, ангажирани в изборния процес. Осезаемо е намаляването на контролирания вот, за което този път допринесоха и действията на Министерството на вътрешните работи. Оценяваме положително изключителна бързата реакция на министерството при отговор на наблюдателски сигнали.

Прави впечатление обаче, че голяма част от проблемите, които бяха решени с много усилия на представителите на избирателните комисии, имат своето технологично решение. За съжаление, целенасочената дезинформационна кампания срещу машинното гласуване води до това, че на представители на секционните комисии им се налага да работят денонощно и да извършват ръчно действия, които подлежат на машинна обработка и биха довели до значително намаляване на грешките, а също така и до свеждане до минимум на недействителните бюлетини. Същевременно, секционни комисии и на тези избори невинаги спазваха указанията при потенциални проблеми с машините, което объркваше избирателите.

За пореден път отчитаме необходимостта от по-добра организация на изборната администрация. Отново всички организации, регистриращи наблюдатели, бяха задължени да внасят на хартия и на флашки голямо количество документи в Централната избирателна комисия, както и наблюдатели да се идентифицират с хартиени документи, напълно проверими като информация дигитално.

Хаотичното поведение и липсата на подготовка на част от изборната администрация в секционни комисии пролича и на тези избори, със значителен брой нарушения, които е трудно да бъдат установени от районните комисии постфактум. Това се наблюдава в особен мащаб по време на броенето, където спазването на методическите указания в пълния им обем е рядко. Процедурата е сложна и изисква добре обучена администрация, като и този процес може да бъде значително опростен с инструменти като изцяло електронен протокол.

Независимо от тези наблюдения, можем да оценим изборите като честни и цялостно добре проведени. Наблюдателите на нашите организации покриха голям брой от определяните за рискови секции в цялата страна и в съществена част от тях имаха добро взаимодействие с членовете на секционните комисии. Най-честите нарушения бяха свързани с агитация, разкриване тайната на вота, присъствие на неидентифицирани лица в секциите. Впечатленията са, че контролираният вот, макар да е намалял, не е изчезнал, а част от търговците и мрежите за влияние са се преориентирали към нови политически субекти. Това показва необходимостта от систематични, а не просто от кампанийни усилия за пресичане на тези схеми за влияние, пишат от АЕЖ.

