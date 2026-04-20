Как партиите съсипват изборите: Отговорът от съветника за честни избори

Как се конструира изборната администрация и как работи тя е втората голяма тема. Видяхме, че отново имаше замени на членове на секционните избирателни комисии (СИК). Многократно сме дискутирали тази тема – не е допустимо да се заменят хора в последния момент, с хора, които не са преминали обучение. Това показва колко е нестабилна връзката на партийните ръководства с техните членове и симпатизанти. Видяхме, че част от посочените за представители на партиите през вчерашния ден (в СИК) бяха изненадани. Това заяви Ваня Нушева, съветник за честни избори на служебния премиер Андрей Гюров.

Трябва да има по-съществени промени в изборното законодателство, но не в последния момент, когато надделяват политическите сметки, настоя Нушева пред БНТ. Тя изрично заяви, че не е удачно и редно изпълнителната власт да се намесва при отваряне на палети с бюлетини, което сега се е наложило, защото ЦИК не си е свършила работата и процесът се блокира заради липса на указания.

Какво да се промени

Първо – ревизия на избирателните комисии. Второ – как се съставят изборните комисии. Трето – как ползваме новите технологии. Имаме машини, които се ползват като принтери. Спомняте ли си колко бързо приключиха работа СИК-овете, когато машините работеха с пълния си капацитет? До 23:00 часа членовете на СИК-овете си бяха вече вкъщи, напомни Нушева.

Сега общо 113 машини са се повредили и не са работили, на предишните избори бяха 117. Това е около 1% от общо 9354 машнини. Нито един сигнал няма за проблем със софтуера – сигналите масово са за забиване на софтуера при разпечатка на разписка или изтощени батерии.

Тепърва ще видим каква е оценката на международните наблюдатели (мисия на ОССЕ извърши наблюдение) – първоначалната оценка е положителна, особено по отношение на усилията на изпълнителната власт, на МВР, каза още Нушева. Дали обаче е имало хибридни атаки, експертите трябва да дадат отговор, подчерта Нушева. Тя съобщи за успешно неутрализирана хакерска атака през вчерашния ден.

Нушева определи като "изключително неадекватно" решението на парламента, взето по предложение на "Възраждане", да няма над 20 секции извън дипломатическите и консулските служби в държави извън ЕС. Съветникът за честни избори специално посочи, че във Великобритания е имало големи опашки.