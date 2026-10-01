Циклонът „Борхарт“ носи студ: Симеон Матев каза и кога ще има циганско лято

Месец октомври очакваме да е по-динамичен, защото септември не предложи нищо интересно, но обаче това да се случи през второто десетдневие. При нас времето ще се управлява от антициклон със звучното име „Борхарт“. Благодарение на него от североизток към Балканите се пренася по-студен въздух. Още тази сутрин се усеща този студен въздух. На места температурите, дори в населени места, вече са отрицателни. Прием в село Бенковски, което е разположено близо до Пирдоп, на 500 м надморска височина, по-ниско от София дори, е минус 1 градус. Така че такива стойности ще имаме през следващите три-четири дни. Тази прогноза за времето на октомври направи синоптикът Симеон Матев в ефира на Нова телевизя.

Той обясни, че друго, което ни носи „Борхарт“, е много облаци по Черноморието и затова днес по Южното ни Черноморие ще паднат валежи от порядъка на 15-20 л на квадратен метър.

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След два-три дни „Борхарт“ ще отслабне и това ще доведе до едно повишение на температурите в края на тази и началото на следващата седмица. Сутрините обаче ще си остане хладно, защото нощта вече е дълга, температурите през нощта могат да се понижават. Той успокой, че няма да са отрицателни. В началото на следващата седмица ще са между 7 и 12 градуса по морето, но след това вече ще е предимно слънчево и температури ще са от порядъка на 21-22 до към 26-27 градуса.

„Топлото време ще се задържи някъде до към 8, 9 и 10 октомври, когато вече ще започне динамиката, за която ви казвам“, заяви Матев.