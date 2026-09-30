Ботьо Ботев за убийството на Филипов: Няма случай на поръчкова екзекуция без контролен изстрел

Един куршум в главата на бизнесмена Илиян Филипов е сред ключовите детайли, които поставят въпроси около версията за поръчково убийство. Това коментира в „Интервюто в Новините на NOVA” бившият началник на отдел „Убийства“ в МВР и криминалист Ботьо Ботев. По информация на NOVA МВР е задържало заподозрян за убийството. Има данни, че именно той е физическият извършител. Задържането е извършено в София, а на място са започнали процесуално-следствени действия.

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Според Ботьо Ботев обаче начинът, по който е извършено убийството, не съответства на познатата му практика при поръчковите екзекуции. „За мен, тъй като през мен са минали почти всички знакови убийства – няма случай, в който поръчково убийство, извършено от платен килър, да е било без контролен изстрел“, заяви криминалистът.

Именно фактът, че е произведен само един изстрел, според Ботев е важен детайл. „Един изстрел. Но той може да е жив, независимо че е стрелял в главата му“, коментира той, като подчерта, че все още липсва достатъчно конкретна информация за обстоятелствата около престъплението.

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По думите му при професионално извършено поръчково убийство обикновено има действия, чрез които извършителят се уверява, че жертвата е мъртва. „Такава е практиката при поръчковите убийства. Няма случай, в който килър, който е подготвен, който е организирал цялото изпълнение - да не направи контролен изстрел, тоест да се убеди, че смъртта е настъпила“, каза криминалистът.

Ботев допуска, че между жертвата и задържания може да е имало предварителен контакт. „Убиецът е комуникирал и там е имал някаква среща. Те са имали някаква среща там. Не може по друг начин да е“, заяви той. Криминалистът е категоричен, че на този етап не бива да се правят окончателни изводи за мотива. „За мотивите може да се говори едва, когато се разплетат нещата в истинския смисъл на думата“, посочи Ботев.

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