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Без паника: Пускат сирените за проверка на системата

01 октомври 2026, 6:29 часа 754 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Без паника: Пускат сирените за проверка на системата

Националната система за ранно предупреждение и оповестяване в страната ще бъде тествана в 11:00 часа, съобщиха от МВР. Сирените ще бъдат задействани на територията на София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца, Стара Загора, в общинските центрове в тези области, както и в общини в областите Видин, Перник и Ямбол, в населените места в 30 км зона около АЕЦ "Козлодуй". 

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Ще се излъчват националните сигнали за тревога и край на тревогата. Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация, обясняват от МВР.

Тренировката се извършва с цел проверка на техническото състояние на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване и за обучение на населението.

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Сирени система за ранно предупреждение
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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