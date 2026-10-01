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Лежал години в затвора, обирал трезори и още: Подробности за предполагаемия убиец на Илиян Филипов

01 октомври 2026, 6:30 часа 1137 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Лежал години в затвора, обирал трезори и още: Подробности за предполагаемия убиец на Илиян Филипов

МВР задържа заподозрян за убийството на Илиян Филипов, напомни bTV. Има данни, че мъжът е физическият извършител. Арестуван е в центъра на София. Задържаният предполагаем убиец на Филипов е 51-годишният Славчо Мегеров, съобщи "24 часа". Допреди месеци е бил служител в една от фирмите на Илиян Филипов - но физическото описание на Мегеров не съвпада с първоначалните неофициални данни за "висок и слаб мъж" - ОЩЕ: Това ли е убиецът на Илиян Филипов?

Пред БНТ бившият кмет на Пловдив и областен управител Здравко Димитров каза, че не познава Мегеров - той беше интервюиран от всички телевизии като човек, който е работил тясно с Илиян Филипов.

Кой е Славчо Мегеров?

По информация отново от МВР, Мегеров има неуспешен опит за грабеж на трезор в Кърджали с разбити са 32 от съхраняваните касети. Дошлите тогава на мястото полицаи са задържали организатора на грабежа - Мегеров, който от 15 години се е специализирал в обири на трезори и чейнджбюра. За да успеят да го арестуват, полицаите са стреляли със стоп патрони. 37-годишният тогава мъж бил с маска на главата и с ръкавици.

Към онзи момент Магеров е имал 8 криминални регистрации и присъди за престъпни деяния в различни периоди. Още тогава Магеров в имал 11-годишна присъда за убийство, наложена му през далечната 1996 г.

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На 19 декември 1992 г. той с двама приятели отишли в нощно заведение в Пловдив. През това време там бил с приятели и Илия Генов. Към 2 часа през нощта тримата пребили с ритници и юмруци Генов. Той издъхнал от раните си. пишат от "24 часа".

През 1995 г. Окръжният съд в Пловдив изпратил Мегеров в затвора за 11 години. Той излиза по-рано за добро поведение. Връща се в Пловдив при родителите си. След няколко по-дребни кражби на 4 януари 2013 година е хванат за обира на трезор в Кърджали. Споразумява се и получава 7 години затвор.

Припомняме, че бизнесменът Илиян Филипов беше застрелян снощи в Пловдив. Сигналът за престъплението е подаден около 1:00 часа. На място е констатирана смъртта на Филипов. В разследването участват служители на ОДМВР-Пловдив и на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП). На място има засилено полицейско присъствие. Веднага след това бяха блокирани изходите на Пловдив, а шофьори споделиха, че не им е било разрешено да напуснат пределите на града.

Кой е Илиян Филипов?

Илиян Филипов е роден на 31 март 1973 г. в Пловдив и завършва техникум по механотехника. Той е един от двамата съоснователи и собственици на ПИМК. Пловдивската фирма има множество дъщерни компании в орбитата си, които се занимават с всичко от бетоновъзли и кариери, до строителство, спедиция и дори жп превози.

Бизнесменът е добре познат и във футболните среди в Пловдив. През юни миналата година Филипов пое собствеността над "Ботев" (Пловдив). Тогава той обяви, че поема тежестта от 6 871 000 лева дългове, натрупани от предишното управление.

Основаната през 2000 г. ПИМК (PIMK) днес е сред най-големите транспортни компании в България и сред водещите 10 в Европа. Централата на компанията е в Пловдив, а нейни основатели са Пенко Несторов и Илиян Филипов. Пред българския "Форбс" Пенко Несторов разказва, че в началото те наемат гараж в Пловдив и започват да произвеждат различни марки снаксове, които искат да изнасят за Албания и Косово. Заради размириците на двата целеви пазара ПИМК среща затруднение с транспорта и съдружниците си купуват камион на старо, за да возят стоката си. Накрая стигат до заключението, че в транспорта има повече бизнес, отколкото в производството, където перспективите към онзи момент не са добри.

"Държавните заводи бяха продадени и големите международни компании започнаха да пресират малките производители", казва Пенко Несторов. Затова през 2008 – 2009 г. окончателно е сложен край на снаксовете и фокусът изцяло пада върху карго превозите, предаде БНР.

През 2020 г. "ПИМК" спечели на търг реконструкцията на стадион „Христо Ботев” за близо 44 млн. лева, от които получава 6,3% дял. В ПИМК Холдинг влизат осем компании. Част от холдинга е "ПИМК Рейл" - железопътен превозвач за товарен транспорт в България и международни дестинации.

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Пловдив арест убийство Илиян Филипов
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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