Задържаният за покушението над Филипов имал провален опит за поръчково убийство: Димитър Стоянов с разкрития

На първо място, нека да отбележим, че говорим с презумпция за невиновност. Славчо Мегеров е добре познат на МВР. Има достатъчно много данни, че той системно се занимава с кражби и грабежи в предходен период и има данни, че има отношение към поръчково убийство. Това определено е факт, с който аз съм запознат. Преди около петнайсетина години има твърдение, че е поел поръчка за физическо лице, която поръчка обаче не е била реализирана, защото са били събрани данни, достатъчно данни, че има такава поръчка и явно е изтекло към него. Това разкри журналистът от BIRD Димитър Стоянов в ефира на Нова телевизия относно задържания снощи предполагаем физически убиец на Илиян Филипов.

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На въпрос за кого става въпрос, той не пожела да разкрие повече подробности, защото все пак това може да е от значение за това текущо разследване. "Но има такова досъдебно производство, което най-вероятно е архивирано, има живи свидетели, така че това е факт", каза криминалният журналсит.

Относно бързото задържане на предполагаемия извършител на убийството Стоянов коментира, че "сега безспорно е по-различно". "Но ние сме свикнали нещата да не се случват най-малкото, защото много дълго време МВР нямаше желание да разкрива или определени служители в МВР нямаха желание да разкриват едно или друго престъпление", поясни той.

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Според журналиста е възможно зад убийството на собственика на Ботев Пловдив да стоят лични отношения, възможно е това да е поръчково убийство, възможно е и този човек да няма никакво отношение към този казус.

"Славчо Мегеров безспорно гравитира в кръга на Христофорос Аманитидис-Таки. Той е свързан с този кръг. Живеят на едно и също място, поне допреди няколко месеца са живели на едно и също място. Доколкото аз съм информиран, той живее с приятелката на въпросното лице. Пребивавал е в Дубай заедно с тях, понеже в един момент действията на МВР го принуждават да напусне страната след около няколко много успешни удара на каси в Пловдивския район", разкри Стоянов.