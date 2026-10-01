"Религиозните институции ще имат думата": "Добродетели и религии" мина на първо четене в комисия

Комисията по образование в НС одобри на първо четене въвеждането на новия предмет "Добродетели и религии" в училище.

Според одобрените внесени законопроекти учениците ще избират между православие, ислям и неконфесионална програма.

Окончателната концепция за предмета ще се изяснява между първо и второ четене, като се очаква той да започне да се изучава през учебната 2007/2008 г.

Според приет текст на "Възраждане" вероизповеданията могат да дават препоръки за учителите, които ще преподават по новия предмет: "При заемане на учителска длъжност, свързана с преподаване на учебния предмет Добродетели и религии по учебна програма с елементи на вероизповедно обучение, към професионалната квалификация на лицето може да бъде взето предвид и удостоверение или препоръка от съответното вероизповедание."

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Също така депутатите дадоха "зелена светлина" и на мерките за допълнителна езикова подкрепа за децата, за които българският не е майчин.

На този фон критиките относно решението за религията в училище не закъсняха.

Опасност от разделение между децата

Днес комисията по образование прие на първо четене законопроектите на "Прогресивна България", ГЕРБ и "Възраждане", написа образователният експерт Ирина Манушева.

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"На фона на най-ниската функционална грамотност в ЕС, едно от най-ниските нива на критично мислене в света и все по-засилващи се ксенофобски нагласи в обществото, властите са твърдо решени да въведат предмет, който приравнява вероучението на физиката и историята и вещае опасно разединение между децата", смята тя.

По думите й религиозните институции ще имат думата при избора на учители по въпросния предмет. "Нищо че в Европа разделението между религиозните и образователните институции започва активно още през Просвещението (на места и преди това), а в собствената ни Конституция ясно е записано, че религиозните институции са отделени от държавата. (То е записано и че "религиозните общности и институции, както и верските убеждения не могат да се използват за политически цели", но какво от това..)", добави още тя.

Манушева подчерта и че часът на класа е застрашен от отпадане. "Ще се борим с агресията между децата, но ще им отнемем възможността да обсъждат проблемите в общността си. Заедно с времето за безопасност на движението, поведение в критични ситуации и превенция на рисково поведение. Подозирам, че формулировката "до 1 час" е за да не отпадне военното обучение", написа тя.

"И разбира се, първолаците ще повтарят, ако не се справят, защото топката винаги е в децата, а родителите ще плащат глоби за какво ли не, включително ако децата им боледуват продължително или са активни състезатели", коментира още Манушева.

"Да ви припомня ли, че за удоволствието "безплатно задължително образование" плащаме на дете на практика колкото в частно училище - без да броим сградния фонд (разход за ЧУ), европейските програми (приход за МОН) и частните уроци (разход за семействата в добавка към вече платените данъци)? Срещу това получаваме споменатите фатално ниски резултати (и на собствените си НВО, ако някой пак да каже, че PISA не оценява гениалните постижения на нашата система) плюс още по-фатално ниски умения и мотивация за учене през целия живот. Което - предвид скоростта на промените в света - може буквално да коства живота на децата ни, в един или друг смисъл", категорична е тя.