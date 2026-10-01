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Падението на един внук: Когато християнските ценности са само значка на ревера

01 октомври 2026, 8:38 часа 930 прочитания 0 коментара
Снимка: Стопкадър/ Колаж: Actualno.com
Падението на един внук: Когато християнските ценности са само значка на ревера

"Моралът е нещо, което ние възприемаме като съвкупност от ценности, които ние черпим от християнството". Това са думи на съдия Боян Бояджиев в предаване за вяра и култура.

Един внук, който 3 години след произнасянето на тези думи, беше заснет да крещи, да унижава и да издевателства словестно над 101-годишния си дядо - Още: Скандално видео: Съдия заплашва 101-годишния си дядо с "видя ли те на обяд, те изхвърлям през балкона"

Един внук, който е представител на Сдружението за социални и културни инициативи (ССКИ) към столичния храм "Св. Апостол Андрей Първозваний" и който споделя, че семейството е неговото вдъхновение, а "от съществена важност за развитието на едно здраво общество е полагането му върху основите на семейството, православната вяра, родовата и националната памет".

  • Един внук, който подкрепя изучаването на религия в училище.
  • Един внук, който с цялото си семейно вдъхновение крещеше на дядо си, че ще го изхвърли през балкона и че повече няма да му даде да обядва.
  • Един внук, чието падение разтрепери цяла България.

Защото за пореден път някой някъде размята прословутите християнски ценности, а всъщност зад цялата тази фасада стои лошотия в най-чистата и възможно нехристиянска форма.

Разбира се, това не е новост за движението в подкрепа на традиционните ценности (каквото и да трябва да значи това). Шествия и походи за семейството се водят от хора без семейства, а религия в училище налагат хора без деца. Та колко му е за един морал да говорят и хора без такъв?

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Само че обикновено идва Видовден. И ако действително има вселенска справедливост - това е тя - скрита в обектива на случаен свидетел, запечатал едно възмутително и безвъзвратно падение - Още: Прокуратурата се зае с магистрата, хванат да заплашва и крещи на дядо си (ВИДЕО)

Ако това са "добродетелите", на които ще ни учи религията в час, шествията за семейството и проповедите за традиционните ценности, не, благодаря! Агресията и жестокостта и така ни заобикалят достатъчно, нямат нужда християнските догми да им помагат допълнително и да им бъдат параван. Оставете и нас, и децата ни на мира, защото "моралът" ви не струва.

Автор: Десислава Любомирова

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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